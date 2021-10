Geblesseerde AZ-middenvelder Fredrik Midtsjø mist interlands

In het duel met SC Cambuur (1-3 winst) viel de Noor geblesseerd uit. Vlak voor rust werd hij vervangen door Tijjani Reijnders. Midtsjø blijft volgens de Alkmaarse club in Nederland om aan zijn herstel te werken. Het is nog onduidelijk hoe lang hij uit de roulatie zal zijn.

Noorwegen speelt de komende week de WK-kwalificatieduels met Turkije en Montenegro. AZ hervat de eredivisie op zondag 17 oktober met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.