Meerderheid raad voor huisvesting 280 statushouders aan Picassolaan

Op de OPA, Senioren Partij Alkmaar en BAS na is de meerderheid van de Alkmaarse gemeenteraad in principe voor de huisvesting van 280 statushouders in het voormalig asielzoekerscentrum aan de Picassolaan. Dat bleek gisteravond tijdens een bijna vier uur durend debat over de kwestie.

Tijdens de vergadering staat het plan van het college van burgemeester en wethouders centraal. Het college wil het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) tot 1 januari de tijd geven om onderdak te bieden aan 450 statushouders en er na 1 januari voor twee jaar 280 statushouders te laten wonen.

Ook moeten er acht appartementen vrijkomen voor spoedzoekers uit de gemeente Alkmaar. Als het college dit plan doorzet kan het pand, dat nu nog in handen is van het COA, door de gemeente worden gekocht. In 2024 kan er dan een 'reguliere woonwijk' worden gebouwd.

'Een vergeten buurt met veel problemen'

De avond wordt geopend door twee insprekers uit de buurt, die aangeven dat ze het gevoel hebben dat ze vergeten worden door de gemeente. Een van hen vraagt het college 'waakzaam te zijn' en niet alle problemen op te stapelen in een wijk die toch al te maken heeft met veel overlastproblemen. Ook zetten ze hun vraagtekens bij het huisvesten van statushouders aan de Picassolaan in plaats van Alkmaarders die lang op een woning wachten.

Dit gevoel delen de Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA), de Senioren Partij Alkmaar (SPA) en Belangen Alkmaarse Samenleving (BAS). Bovendien wijst Victor Kloos van OPA op een document dat hij via de buurtbewoners verkreeg: een intentieverklaring om het voormalig asielzoekerscentrum te kopen. Dit zou in 2019 zijn gebeurd. "Wij zijn voor afspraak is afspraak", aldus Kloos.

John van der Rhee van de VVD zegt er 'grote moeite' mee te hebben 'met hoe het Rijk en de Provincie alles op ons bordje gooit'. "Alkmaar kan het leed van de wereld niet dragen", aldus van der Rhee. Hij wil eerst zwart op wit zien dat het COA het voormalige asielzoekerscentrum aan de gemeente verkoopt.

Het minimale

Voor GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren zijn de 280 statushouders die het college wil huisvesten juist een minimum. Hoewel David Rubbio Borrajo (PvdA) op zich tevreden is met het voorstel van het college, mag het van hem wel wat 'ruimhartiger'. Ema Najetovic van Groenlinks is 'blij dat er iets gebeurt, maar dit is wat ons betreft het minimale'.

D66 is blij met het plan van het college. Wel heeft de partij twee wensen: buurtbewoners van de Picassolaan moeten op tijd en goed worden geïnformeerd en statushouders moeten zo spoedig mogelijk worden geleid naar taallessen en andere cursussen. Ook het CDA staat achter het plan van het college, dat rijmt met het 'solidariteitsprincipe' waar de partij voor staat.

Moties

Tijdens de vergadering worden twee moties ingediend. De eerste is van OPA, BAS en SPA. Afspraak is afspraak, zeggen de partijen, en daarom moet worden afgezien van het huisvesten van statushouders aan de Picassolaan. Ook GroenLinks, PvdA, Leefbaar Alkmaar, Partij voor de Dieren en ChristenUnie dienen een motie in; zij willen dat het college binnen drie maanden verkent hoe Alkmaar in de toekomst moet reageren als er weer een tekort aan opvangplekken is in de asielzoekerscentra. Beide moties konden niet op steun rekenen buiten die van de aanvragende partijen.

Wethouder Pieter Dijkman, die de vragen van raadsleden beantwoordde, eindigt de avond met de belofte om alle bedenkingen en kanttekeningen mee te nemen bij het uiteindelijke besluit.