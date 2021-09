Binnenkort 280 statushouders in De Vluchthoef? Raad weer bijeen voor extra vergadering

Het heeft al een aantal keer op de gemeentelijke agenda gestaan: de huisvesting van 280 statushouders in voormalig asielzoekerscentrum De Vluchthoef aan de Picassolaan. Maandag wordt er opnieuw een extra raadsvergadering over gehouden, vertelt een woordvoerder van de gemeente Alkmaar aan NH Nieuws.

Tijdens een eerdere vergadering over extra opvang van asielzoekers viel de Alkmaarse coalitie uiteen . Toen dienden VVD, CDA en D66 een motie van wantrouwen in tegen de wethouders van PvdA en GroenLinks omdat ze door de raadsleden bewust buiten de aanvraag voor een extra vergadering waren gehouden.

Op 14 september werd er ook al een extra raadsvergadering over de huisvesting van statushouders gehouden, deze was aangevraagd door Partij voor de Arbeid en GroenLinks, met steun van ChristenUnie, Leefbaar Alkmaar en Partij voor de Dieren. Zij wilden het college tijdens de extra vergadering adviseren, maar volgens veel andere partijen kwam de vergadering te vroeg omdat het college nog gesprekken had lopen met het COA en tijdens die vergadering daardoor niet de meest actuele stand van zaken kon delen.

Maandag om 20.00 uur wordt dit plan dus tijdens een extra vergadering besproken met de gemeenteraadsleden. Het is de eerste raadsvergadering in het stadhuis aan de Langestraat sinds de anderhalvemetermaatregel.

Het uitgangspunt van het college is om vanaf 1 januari in zeventig appartementen aan de Picassolaan maximaal 280 statushouders te huisvesten, voor een periode van twee jaar. Deze statushouders zijn al toegewezen aan de regio Alkmaar. Acht appartementen worden, als het aan het college ligt, gebruikt voor spoedzoekers uit de gemeente Alkmaar.

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder al te kennen gegeven vanaf 1 januari 2022 in principe 280 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) te willen huisvesten aan de Picassolaan . Dit 'omdat het aantal asielzoekers toeneemt en er nog veel statushouders in overvolle asielzoekerscentra zitten'. Hiermee reageert het college op verzoeken van het Rijk, de Provincie en het COA.

Asielzoeker of statushouder?

In dit artikel gaat het over asielzoekers en statushouders. Hieronder een korte uitleg:

Asielzoekers: mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland, maar bij wie nog niet is besloten of hun verzoek wordt gehonoreerd.

Statushouders: mensen van wie hun asielaanvraag is goedgekeurd omdat is vastgesteld dat hun thuisland gevaarlijk is (voor hen). Deze mensen krijgen een verblijfsvergunning (status) voor vijf jaar en mogen in Nederland wonen en werken. Als de situatie in hun thuisland in die vijf jaar verbetert, kan het zijn dat ze alsnog terug moeten. Verbetert de situatie niet? Dan kunnen ze na die vijf jaar een Nederlands paspoort aanvragen.