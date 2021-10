Noord-Holland NL V Cliëntenstop en langere wachttijden bij dierenartsen door hoge werkdruk

De werkdruk onder dierenartsen is hoog, dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Meerdere dierenartsenpraktijken geven aan dat het steeds moeilijker is aan de groeiende vraag naar behandelingen te voldoen. Sommigen moeten zelfs de openingsuren inperken of groepen dieren weigeren.

Pixabay

De toenemende werkdruk is volgens operationeel manager Ron Bakker van Medisch Centrum voor Dieren in Amsterdam onder meer het gevolg van de massale aanschaf van honden en katten in coronatijd. Magnus Souverein, dierenarts bij Vetcare in Amsterdam bevestigt dit. Veel mensen zaten door corona thuis en kozen volgens hem voor de aanschaf van een gezelschapsdier. Ook is er volgens Souverein sprake van extra uitval door corona en een geringe instroom van jonge dierenartsen en assistentes. Bakker geeft aan dat er maar een beperkt aantal dierenartsen per jaar in Nederland kan worden opgeleid. Ook de werkcultuur is volgens hem de laatste jaren veranderd. Zo is er minder animo onder dierenartsen om avonddiensten en nachtdiensten te draaien. Aanwas uit omgeving Dat merkt ook de woordvoerder van Dierenartsenpraktijk Schagen, locatie Zijperweg. Doordat een aantal andere praktijken in de omgeving hebben besloten uitsluitend dagdiensten te draaien, krijgen zij veel aanwas van patiënten uit omliggende gemeenten en regio's. Dierenarts Bregje Muijlaert van Dierenarts aan de Amstel ziet veel klanten uitwijken vanuit Amsterdam naar hun praktijk in Ouderkerk aan de Amstel. Bakker zegt dat veel klinieken door personeelstekort moeten besluiten avond- en weekenddiensten te annuleren. "Concreet, als je een dier in nood hebt in de omgeving Den Helder of Enkhuizen, kan het zo zijn dat je uiteindelijk naar Amsterdam moet", laat Bakker weten. De afgelopen tien maanden kwam 32 procent van de spoedaanvragen bij het Medisch Centrum voor Dieren van buiten de regio.

Quote "We moeten met regelmaat geklaag aanhoren over langere wachttijden" Bregje muijlaert, dierenarts bij Dierenarts aan de amstel

Door de werkdruk zijn er zelfs praktijken die noodgedwongen een patiëntenstop moeten inlassen. Zo laat Dierenartsenpraktijk Kennemerland in Bergen weten dat zij helaas de beslissing hebben moeten nemen om een gehele gezelschapsdierenstop in te lassen. Eerder gold er al een stop voor nieuwe klanten buiten Bergen, Egmond en Schoorl. Bij De Dierenarts Kennemerlaan in IJmuiden is al een aantal maanden een cliëntenstop. "Dit doen wij om onze reeds bestaande klanten en dieren goed en op tijd te kunnen blijven behandelen", laat dierenarts Brand Kruithof weten. Geen personeel Bij Vetcare in Amsterdam heeft de toenemende druk geleid tot inperking van de openingsuren. "Simpelweg omdat er op dit moment geen personeel beschikbaar is. We hopen dit uiteraard in de nabije toekomst weer op te lossen", zegt dierenarts Souverein. Bij Dierenarts aan de Amstel hebben ze nog geen patiënten hoeven weigeren, maar kan het wel langer duren voordat de dieren geholpen kunnen worden. Niet alle klanten hebben daar begrip voor. "We moeten met regelmaat geklaag aanhoren over langere wachttijden aan de telefoon of over het feit dat ze voor een vaccinatie niet dezelfde dag terecht kunnen", zegt Muijlaert. Inzet hbo'ers Bakker pleit voor de inzet van hbo-geschoolden. "Momenteel is het zo dat dierenartsen van de universiteit en dierenartsassistenten van het mbo de complete zorgvraag moeten oplossen." Een hbo-opleiding voor zogenaamde vet-technician, een gediplomeerde professional die als taak heeft om alle soorten dieren te helpen, zou volgens hem een oplossing voor de werkdruk kunnen zijn. Ook zouden mbo-studenten, die meer willen en kunnen, dan gemakkelijker kunnen doorstuderen. Toch benadrukt Bakker dat het oplossingen zijn voor de lange termijn. Tot die tijd zullen baasjes moeten accepteren dat het allemaal net wat langer kan duren.

Reactie Vereniging voor Dierenartsen (KNMvD) "De signalen herkennen wij zeker en we zijn aan het kijken waar op dit moment de oorzaak van de toenemende werkdruk ligt." De Vereniging heeft recent een enquête gesloten. Op basis daarvan gaan zij inventariseren wat de oorzaak van de toenemende werkdruk kan zijn. Naar aanleiding daarvan gaan zij in gesprek met de Overheid en de faculteit Dierengeneeskunde in Utrecht.