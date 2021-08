Dieren in nood kunnen 's nachts weer terecht bij West-Friese dierenartsen

Dierenartsen uit West-Friesland staan weer in de nachten en weekenden klaar voor spoedeisende hulp. De Bovenkarspelse dierenarts Danny Niesken neemt samen met zijn collega Maurice Kuyten uit Zwaag het voortouw om de zorg weer terug naar de regio te brengen. "Het ideaalbeeld is dat we met alle dierenklinieken in de buurt de boel weer oppakken."

Dierenartsen Danny Niesken (links) uit Bovenkarspel en Maurice Kuyten uit Zwaag. - NH Nieuws

De beschikbaarheid van de West-Friese dierenartsen veranderde aan het begin van dit jaar. Voor de spoedeisende hulp in de nachten en weekenden kunnen dieren sindsdien terecht bij de spoedklinieken in Amsterdam en Zwanenburg. Dat betekent dat zieke of gewonde dieren langer onderweg zijn voor zorg. "Er zijn best wat patiënten die daarop kunnen wachten", zegt Danny Niesken van Dierenkliniek Stede Broec daarover. "Maar je hebt bijvoorbeeld maagkantelingen of een keizersnede bij een bevallende hond. Die dieren moeten snel geholpen worden. Dan is te lang wachten niet goed." Zo vertelt Nieksen dat hij vorige maand uit bed werd gebeld en binnen een kwartier klaarstond voor een spoedkeizersnede en zo vijf gezonde puppy's op de wereld zette. En onlangs stonden 's nachts de dierenambulance en een baasje van een aangereden kat op de stoep. Het zwaargewonde dier moest uit zijn lijden worden verlost. "Beide ogen puilden uit en het aangezicht was verbrijzeld. Dan is zo'n afstand naar Amsterdam niet wenselijk." Ook komt het voor dat eigenaren niet altijd de beschikking over eigen vervoer hebben naar Amsterdam. Daarbij zijn de kosten voor de spoedkliniek volgens Niesken hoger. "Als dat ervoor zorgt dat dieren geen hulp krijgen, kan dat niet. Dat is niet wat we willen."

West-Friese dierenartsen draaien weer nachtdiensten. - NH Nieuws

Niesken bleef voor zijn eigen praktijk in Bovenkarspel stand-by staan in de nachten en weekenden. Toen hij hoorde dat Maurice Kuyten van Dierenkliniek Zwaag ook nachtdiensten wilde draaien, zocht hij de samenwerking op. Kuyten heeft zelf een jaar in de Amsterdamse spoedkliniek gewerkt en opent volgende week zijn kliniek in de regio. "Zeker ook omdat ik een praktijk naast huis heb kan ik binnen enkele minuten bij een patiënt zijn als er zorg nodig is", vertelt Kuyten. Samenwerking met andere klinieken Niesken en Kuyten wisselen de nacht- en weekenddiensten af. Op maandag en vrijdag staat Niesken 's nachts paraat. Kuyten neemt de dinsdag en donderdag voor zijn rekening. De woensdagen en weekenden wisselen ze af. Ze hopen ook andere West-Friese dierenartsen over de streep te krijgen. "Ik hoop eerlijk gezegd dat we een voorbeeld kunnen zijn om het in de regio met veel meer dierenklinieken te doen", vertelt Niesken. "Er zijn hier dierenklinieken genoeg als het gaat om aantallen. Nu de wil nog, en de mogelijkheid natuurlijk."

Quote "De genoegdoening die je krijgt van een dier dat gered wordt of uit zijn lijden verlost wordt, zit hoog" Danny Niesken, dierenarts

In de praktijk zou dat volgens Niesken betekenen dat West-Friese dierenartsen eens per acht weken een weekenddienst hebben en staan alle dierenartsen wekelijks een nacht stand-by. Voor Niesken is het – hoe zwaar het ook kan zijn naast een fulltime baan – een onderdeel van het werk als dierenarts. "De genoegdoening die je krijgt van een dier dat gered wordt of uit zijn lijden verlost wordt, zit hoog. Daar heb je voor geleerd en dat moet je ook waarmaken." Ook dierenambulance is blij De dierenambulances zijn ook 'positief' over het bericht dat de spoedzorg weer dichter bij huis komt. "We rijden niet alleen met wilde dieren, maar halen ook de eigenaren en huisdieren op die geen vervoer hebben naar de dierenarts", legt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn uit. "We moesten nu veelal uitwijken naar Amsterdam of Alkmaar. Het gebeurde regelmatig dat die vol waren en dan zitten we met onze handen in het haar." Bij Perrier is het niet voorgekomen dat de extra reistijd afgelopen maanden fataal werd voor de dieren.