Gewonde dieren met spoed voortaan 's nachts naar Amsterdam: "Belachelijk!"

WEST-FRIESLAND - Door een verandering in de dienstregeling zijn dierenartsen in de regio beperkt bereikbaar voor spoed. In de nieuwe dienstregeling, die vandaag is ingegaan, worden de spoedopnames van gewonde dieren 's avonds verzorgd door samenwerkende klinieken in de regio en moeten spoedgevallen na 22.00 uur behandeld worden in Amsterdam bij het Medisch Centrum voor Dieren. "Dat is een groot nadeel voor ons", legt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn uit aan WEEFF.

Dierenambulance Hoorn

Het betekent dat de reistijd voor dierenambulances in West-Friesland sinds vandaag een stuk langer is geworden. "Als wij vanuit Hoorn moeten vertrekken richting Amsterdam, zijn wij ongeveer drie kwartier onderweg", legt Perrier uit. "En daar moeten wij dan ook enige tijd verblijven, voordat we weer drie kwartier terug kunnen rijden." Dit is een groot nadeel voor de Hoornse Dierenambulance, vertelt Perrier. Zo is de ambulance lange tijd niet beschikbaar, mochten er andere spoedgvallen zijn. "En het kan betekenen dat wij in sommige gevallen te laat zijn", aldus Perrier. Volgens de medewerker bij de dierenambulance hebben zij vandaag veel berichten ontvangen van bezorgde diereneigenaren en zitten zij momenteel ook met de handen in het haar. "We moeten die bezorgde mensen vertellen dat de oplossing óf Amsterdam is, óf dat we het op dit moment zelf ook niet weten." De veranderde dienstregeling werd onder meer aangekondigd via Facebook:

Op het bovenstaande bericht van Dierenambulance Hoorn, waarin de nieuwe dienstregeling werd aangekondigd, wordt met verontwaardiging gereageerd. "Schandalig en belachelijk", luiden enkele van de reacties. "Ja hoor, met spoed naar Amsterdam", zegt een ander. "Dat zou in sommige gevallen misschien te laat zijn. Wat een slecht plan, zeg!" Ook vraagt iemand zich af of er taxi's zijn die mensen met gewonde dieren kunnen vervoeren naar Amsterdam. "Er zijn veel oude mensen die geen auto hebben of zelf geen lange afstanden kunnen rijden. Hoe moet het met dieren in nood? Geen idee hoe mensen zonder auto dit kunnen oplossen. Het is moeilijk om iemand om 3.00 uur in de ochtend te bellen om naar Amsterdam te gaan." Druk in overleg Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn snapt de soms boze reacties, maar vertelt dat deze beslissing buiten hen om genomen is. "Ik kreeg vorige week woensdagavond een mail waarin dit ons meegedeeld werd", laat hij weten. "Dan klim je de volgende dag in de pen en probeer je via mail ook oplossingen te bedenken. Het ontstane probleem heeft ook niets te maken met onderbezetting door het coronavirus." Perrier deelt de zorgen en stelt dat zij deze week in overleg gaan met klinieken binnen West-Friesland en buiten de regio, om te onderzoeken of het mogelijk is om spoedgevallen op een kortere afstand dan Amsterdam onder te brengen. "Met die onderhandelingen zijn we druk bezig", licht hij toe. "Maar de termijn was te kort om hier snel op in te spelen. We gaan deze week proberen om spijkers met koppen te slaan en doen ons best om er voor de dieren en voor de eigenaren te zijn. We hopen dat er binnenkort een oplossing komt."