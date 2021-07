30 kilometer reizen voor behandeling gewonde kat: "Schande voor alle dierenartsen"

Een gewonde kat die in Alkmaar werd gebeten, kon voor zijn behandeling nergens in de regio terecht en moest uiteindelijk tientallen kilometers verder worden geholpen. De dienstdoende dierenarts beklaagt zich over de gang van zaken, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

Dierenarts Maurice Kuyten uit Middenmeer deed zijn verhaal op Facebook. Volgens Kuyten zag een stel hoe de kat in Alkmaar werd aangevallen en hulp nodig had.

"Vervolgens hebben ze in de gehele regio Alkmaar geen dienstdoende dierenarts kunnen vinden, Amsterdam verwees door naar Nieuwegein en via via zijn de vinders bij mij terecht gekomen. Ze zijn zo snel ze konden naar Middenmeer gereden. Bij binnenkomst was de kat helaas al op sterven na dood en voor ik kon euthanaseren is de kat in mijn handen gestorven", vertelt hij.

Kuyten vindt het een 'slechte ontwikkeling in de diergezondheid' dat de kat niet dichter bij Alkmaar terecht kon. "Schande voor al die dierenartsen die geen diensten meer draaien", zegt hij.