Zwaags carnaval weer als vanouds: 'Gehoor geven aan lokroep'

Nadat het begin dit jaar vooral in huiselijke kring werd gevierd, wordt de komende editie van het Zwaagse carnaval weer als vanouds. Dat maakt carnavalsvereniging Het Masker vandaag bekend. "We hebben heimwee naar het oude vertrouwde fysieke carnavalsgedruis. We gaan aan die lokroep gehoor geven."

Carnavalsoptocht Zwaag - Het Masker

De tijd van de polonaise in de woonkamer is voorbij, zo kondigt de vereniging aan in een video. Het eerste evenement op het programma is de zogeheten prinsbekendmaking. Op 13 november zal in de Leuttempel (Partycentrum de Witte Valk) worden bekendgemaakt wie zich Prins Carnaval mag noemen en wie zijn hofdames worden.

Het carnavalsweekend zelf (van 25 februari tot en met 1 maart) is als vanouds gevarieerd. Zo staan op zaterdag de Grote Zwaagse kinderoptocht, het Tienercarnaval en het Big Carnaval (voor heel West-Friesland) gepland, komt op zondag de Zwaagse optocht voorbij en is het op maandag tijd voor het Swaeghs Zottenbal. 'Niet te anticiperen op regels' "Vorig jaar mochten en konden we bijna niks", zegt Eric Bot van Het Masker. "Nu langzamerhand weer iets meer", verklaart hij het besluit om het licht voor het volksfeest nu alvast op groen te zetten. "Met inachtneming van de regels die dan gelden, maar daar valt niet op te anticiperen", zegt hij ietwat cynisch. Het nieuws is positief ontvangen, vertelt Bot. "We hebben expres een video gemaakt om iedereen wakker te maken." Dat lijkt gelukt. "Het bericht wordt veel gedeeld en iedereen heeft er zin in." Jubileumfeest Voor wie dat allemaal nog niet genoeg is: op 5 februari staat het jubilieumfeest gepland, dat eigenlijk begin dit jaar gevierd had moeten worden. Toen bestond Het Masker namelijk 55 jaar. Maar omdat de 55e editie geen echt carnaval was, is daar een mouw aan gepast. "We bestempelen dit jaar als 54,5 jaar, en komend jaar als 55 jaar."