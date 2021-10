Al 100 jaar brood en lekkernijen over de toonbank van bakkerij Gorthuis

Het brood- en banket van bakkerij Gorthuis aan de Kruisweg in Hoofddorp is al jarenlang een begrip in Hoofddorp en omstreken. En vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Adrianus Gorthuis, na een omzwerving in Wormerveer en Zwaag, startte met de verkoop van brood in Hoofddorp.