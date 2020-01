Haarlemmermeer Bakker Gorthuis wil Hoofddorpers verbinden met '2020 Brood': "Zo brengen ze mensen samen"

HOOFDDORP - Peter en Aria Gorthuis vormen samen de vierde generatie bakkers in de familie Gorthuis. De eigenaren van de bakkerij die al bijna 100 jaar een begrip is in Hoofddorp, zochten een manier om mensen meer in contact te brengen met elkaar. Die lag voor de hand: een brood!

NH Nieuws

Deze woensdagochtend is de wekker van Peter al om 03:00 uur gegaan en als NH Nieuws de bakkerij binnenkomt is bijna alles al klaar voor de dag die komen gaat. De laatste lading 2020 Brood gaat bijna de oven in. "Het zijn twee degen door elkaar. Dat maken we op met een winding in het brood zodat als het gebakken is je een mooie winding ziet", legt de Hoofddorpse bakker uit.

Quote "Het is heerlijk brood, lekker luchtig. En het initiatief vind ik geweldig" klant

Eenzame ouderen De vrouw van bakker Peter, Aria, kwam op het idee tijdens een middagje brainstormen met een van de winkelmedewerkers. "We horen steeds vaker dat mensen buiten de bakkerij geen tijd hebben of nemen om met elkaar te praten. We zien hier best wel veel eenzame ouderen aan wie geen aandacht meer wordt geschonken. Daar wilden we iets op verzinnen." Het brood gaat razendsnel over de toonbank en klanten kunnen gratis een proefpakketje meenemen bij hun aankopen. Zij zijn zeer te spreken over de broodspecialiteit. "Het is heerlijk brood, lekker luchtig. Het initiatief vind ik echt geweldig. Ik heb al meer initiatieven van ze gezien. Eerder gingen ze een middag op pad met ouderen. Zo brengen ze mensen samen."