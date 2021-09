Strandpaviljoens Zandvoort en Bloemendaal mogen nog eenmaal overwinteren op het strand

Net zoals vorig jaar mogen de strandpaviljoens in Zandvoort en Bloemendaal op het strand te blijven staan en hoeven die niet te worden afgebroken deze winter. Dit besloot het Hoogheemraadschap Rijnland om de paviljoenhouders financieel tegemoet te komen na alle coronamaatregelen van afgelopen jaar. Voorwaarde is wel dat de paviljoens vanaf 2023 een aantal meter verder uit het duin worden geplaatst om zo de duinen te laten groeien.

De seizoenspaviljoens gaan normaal gesproken in oktober dicht voor een periode van vijf maanden. Ze worden dan afgebroken en opgeslagen in loodsen. Maar dat hoeft dit jaar dus niet. De seizoenspaviljoens worden grotendeels leeg gehaald en blijven dichtgetimmerd op het strand staan.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap wil de paviljoenhouders met dit besluit ondersteunen. Het op- en afbouwen van strandpaviljoens kost veel geld en door de paviljoens te laten staan worden er dus kosten bespaard. Dat komt de paviljoenhouders goed uit na afgelopen coronajaar, waarin de deuren van hun tenten noodgedwongen gesloten bleven in het voorjaar en ze afgelopen zomer minder gasten konden ontvangen dan normaal.

Het Hoogheemraadschap Rijnland stelt als belangrijke voorwaarde dat de paviljoens in 2023 een aantal meter verder uit het duin worden opgebouwd. Dit is volgens het waterschap nodig om het duin op een natuurlijke manier te kunnen laten aangroeien waardoor de kust wordt versterkt. In de huidige situatie is de ruimte tussen het duin en de paviljoens te klein voor de natuurlijke groei van het duin.

Jaarrond paviljoens

Verder uit het duin opbouwen is voor de meeste seizoenspaviljoens niet problematisch, maar voor de jaarrond paviljoens wel. Die zijn op een dusdanige manier gebouwd dat ze niet zomaar uit elkaar kunnen worden gehaald. De watersportvereniging in Zandvoort, die ook een vast paviljoen heeft, vreesde eerder dit jaar al voor een faillissement als het waterschap de nieuwe regel doorvoert.

De gemeente Zandvoort steunt de jaarrond paviljoens in de strijd tegen het waterschap en is daarin niet alleen: "De kustgemeenten trekken samen op", laat een woordvoerder va de gemeente weten.