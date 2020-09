Strandpaviljoens Zandvoort en Bloemendaal mogen in de winter blijven staan

Het gaat om de periode van 1 november tot 1 februari. De paviljoens, zo'n zeventig in totaal die binnen het hoogheemraadschap vallen, blijven overigens wel gesloten. Alleen de zaken die al een jaarrondvergunning hadden mogen, zoals gebruikelijk, de wintermaanden hun deuren openen.

'Laat ons blijven (be)staan'

Sinds het uitbreken van de coronacrisis vragen de strandtenteigenaren om in de winter te mogen blijven staan. Ze konden dit seizoen later open en hebben daarom een flink deel van hun omzet gemist. "We hebben altijd geroepen 'Laat ons blijven (be)staan', want dit gaat ons serieus veel geld schelen. Het kunnen overwinteren of niet, kan hét verschil maken of je volgend jaar nog bestaat", aldus Priester, die zelf beachclub Mango's runt. "Voor mijzelf scheelt het al zo'n honderdtwintigduizend euro aan opbouw- en afbreekkosten."

Ook de gemeente Zandvoort is blij dat het hoogheemraadschap groen licht heeft gegeven. "We hebben de strandpaviljoenhouders hier altijd in gesteund en hebben daar hard voor gelobbyd", aldus een woordvoerder.

Uitzondering voor één winter

Het Hoogheemraadschap Rijnland geeft voor één winter toestemming aan de paviljoenhouders. "We zijn normaal zeker niet scheutig met dit soort zaken, maar we willen de paviljoenhouders nu een handje helpen in deze moeilijke economische tijden", aldus een woordvoerder. Normaal moeten de paviljoens afgebroken worden, omdat het zand vrij spel moet hebben. De wind blaast het zand naar de duinen en dat zorgt voor natuurlijke kustversterking tegen de stijgende zeespiegel. Het blijven staan van de paviljoens kan dat proces verstoren. Voor één winter wordt er nu een uitzondering gemaakt, omdat de afgelopen jaren voldoende zand is aangewaaid en de kust sterk genoeg is.

Voorwaarden en schouw

De komende dagen houden de strandpaviljoenhouders samen met onder meer Rijkswaterstaat en het hoogheemraadschap een schouw. Daarbij kijken ze samen naar wat er wel én niet kan blijven staan op het strand. Het hoogheemraadschap stelt bijvoorbeeld als voorwaarde dat alleen de hoofdgebouwen mogen blijven staan, maar bijvoorbeeld niet de losstaande containers die als bijgebouwen dienen. Bij hoog water zouden die van de grond los kunnen raken, met alle gevolgen vandien.

Ook moeten de ondernemers nu goed nadenken hoe ze hun zaken gaan beveiligen en met hun verzekeraars overleggen wat er mogelijk is. "Ik had al camerabewaking, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan het inhuren van beveiligers", aldus Priester. Het kan zijn dat een enkele strandpaviljoenhouder er dan alsnog ervoor kiest dat afbreken een gunstigere optie is, maar het gros zal waarschijnlijk blijven staan. "We dachten er eerst aan om de zaak helemaal in te pakken met zeecontainers, maar dat mag dus waarschijnlijk niet. Ik denk dat we 'm dan maar helemaal gaan dichttimmeren", aldus Priester.