Vissersderby tussen Telstar en FC Volendam in regenboogtenue

Telstar en FC Volendam spelen tijdens de vissersderby op vrijdag 15 oktober in een speciaal ontworpen regenboogtenue. Dit om aandacht te vragen voor gelijkheid en discriminatie. En dat is een wereldprimeur, want nooit eerder pasten tijdens één professionele voetbalwedstrijd beide teams hun tenue aan voor dit thema.

FC Volendam en Telstar doen daarmee een schepje bovenop de #AllTogetherChallenge, waarbij tijdens het voetbalweekend van 15, 16 en 17 oktober via regenboogarmbanden, -vlaggen en- speldjes een bijdrage wordt geleverd aan meer LHBTI-acceptatie.

Ook bondscoach Louis van Gaal steunt het initiatief. "FC Volendam is in alle opzichten in ontwikkeling", vertelt Jan Smit, vicevoorzitter van FC Volendam. "Denk bijvoorbeeld aan onze plannen voor het nieuwe stadion. We vinden dat we ook op maatschappelijk vlak vooruitstrevend moeten zijn. Als we ook maar één procent kunnen bijdragen aan minder uitsluiting van mensen in de sport en de maatschappij in z’n algemeenheid, zou ons dat al voldoening geven."

De regenboogtenues van FC Volendam worden na het duel tegen Telstar te koop aangeboden in de fanshop in het Kras Stadion in Volendam.