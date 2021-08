Cijfers bevestigen: aantal incidenten tegen lhbtiq+'ers neemt toe

Het aantal incidenten dat gericht is op mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap in Amsterdam is toegenomen. Dat stelt het stadsbestuur in antwoord op vragen van GroenLinks.

De partij vroeg eind mei om opheldering van het stadsbestuur over een aantal incidenten dat die maand had plaatsgevonden. "Het gaat bij deze incidenten onder andere om intimidatie op straat, herhaaldelijke dreigbrieven via de post waarin een relatie wordt gelegd met de seksualiteit van het slachtoffer en in één geval om mishandeling in het trappenhuis van diens eigen appartementencomplex", schreef GroenLinks-raadslid Tirza de Fockert. Ze vermoedde dat er een toename was van het aantal incidenten en dat bevestigt het stadsbestuur vandaag dus. Zo is het aantal meldingen bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) omhoog gegaan. Ook kreeg de politie in 2020 iets minder dan 300 meldingen van discriminatie vanwege seksuele gerichtheid, een jaar eerder waren dat er nog 236.

De Fockert schreef in mei ook dat ze vond dat de zichtbaarheid van het speciale politieteam Roze in Blauw, waar oud-politiewoordvoerder Ellie Lust het boegbeeld van was, "aanzienlijk verminderd" is. Dat baart GroenLinks volgens haar "grote zorgen". "Ook ontvangen wij signalen dat het netwerk vanwege verminderde capaciteit binnen de gehele politie momenteel minder goed inzetbaar is dan voorheen." Het stadsbestuur antwoordt dat de capaciteit en inzet van het Roze in Blauw-netwerk sinds maart van dit jaar "geactualiseerd en verruimd" is. "De reden om dat te doen was de toename van de veiligheidsvraagstukken die zich bij de eenheid Amsterdam voordoen. Waardoor de inzet en vraag naar de interne netwerken toegenomen was."

Quote "Maatwerk wordt zo goed als mogelijk geleverd door de politie, het OM en de gemeente" stadsbestuur

Verder benadrukt het stadsbestuur dat er maatwerk voor elk incident tegen lhbtiq+'ers nodig is. "Dit maatwerk wordt zo goed als mogelijk geleverd door de politie, het OM en de gemeente. Daarbij is het kunnen volgen van het procesverloop voor slachtoffers vaak heel belangrijk. Tijdens dat proces kunnen er altijd knelpunten optreden en er is continue aandacht nodig." Morgenmiddag vindt er een demonstratie plaats vanwege het toenemende geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap.