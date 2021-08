Donderdag demonstratie om toenemend geweld tegen LHBTI-gemeenschap: "Dit is de druppel"

Studentenorganisaties, bewoners van de flat waar vorige week brand werd gesticht en regenboogactivisten organiseren aanstaande donderdag een demonstratie tegen het toenemende geweld tegen mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Volgens de groep moet de overheid maatregelen nemen om de gemeenschap te beschermen tegen het voortdurende en toenemende geweld. Ook willen ze de slachtoffers een hart onder de riem steken.

De groep noemt de brand in de studentenflat in West het droevige dieptepunt in een lange lijst van geweldsincidenten tegen de regenboogcommunity. "Geweldsincidenten spelen zich vaak af in de publieke ruimte, maar ook steeds vaker in de privésfeer", vertelt initiatiefnemer Carlo van Munster. "Je zal maar wakker worden en je kamer staat vol rook. Ik heb mensen uit de flat gesproken en ze zijn echt heel erg geschrokken. Er zijn zelf mensen gewond geraakt. Dit is echt de druppel. Als je hier geen grens trekt, waar dan wel?" Van Mercatorplein naar de Krelis Louwenstraat De demonstratie begint donderdag om 17.00 uur op het Mercatorplein. Daar zullen een aantal mensen een toespraak houden. Vervolgens lopen de demonstranten naar de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat.

Brand in studentenflat Vorige week werd een regenboogvlag in de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in de brand gestoken. Bij de brand op de achtste etage van de flat raakten vier slachtoffers gewond. Vier anderen moesten met een ladderwagen van een balkon gered worden. In de weken daarvoor waren er meerdere brandstichtingen, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gezet.

"Als we bij de flat zijn aangekomen willen we een enorme regenboogvlag van het dak van de flat tot aan de grond hangen. Zo hopen we de boodschap af te geven dat je wel één regenboog vlag in de brand kan steken, maar er tien voor terug kan krijgen", aldus Van Munster. De organisatie hoopt op minimaal 1.000 demonstranten. "Maar we roepen ook op aan organisaties om hun naam eraan te verbinden. GroenLinks heeft dat zojuist gedaan, daar zijn we heel blij mee."