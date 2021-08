Verbazing in studentenflat over vlaggenban: "Je zou van DUWO een statement verwachten"

Het verbod komt na de brand die vorige week in het gebouw plaatsvond, nadat een regenboogvlag in brand werd gestoken. Volgens Gijsbert Mul, woordvoerder van DUWO, is het verbod één van de voorwaarden die de brandweer heeft gesteld om het gebouw open te mogen houden. "Het is zero tolerance. Helemaal niks", aldus Mul.

Statement

"Ik had eigenlijk verwacht dat als ze ons zouden vragen geen posters meer op te hangen, zij dan zelf een statement zouden maken", vertelt bewoner Julia Zegeling. "Om te laten zien dat ze wel willen dat iedereen die in DUWO-panden woont ook zichzelf mag zijn en zich op die manier veilig moet voelen."

Hoewel ze begrijpt dat de veiligheid van de bewoners voorop staat, vraagt Julia zich af of het zo niet de daders zijn die hun gelijk krijgen. "Het is ook heel eng, dat snap ik heel goed van vooral bewoners, maar van DUWO zou je eigenlijk wel verwachten dat er meer een statement over komt."

Veiligheid

"Wij zijn uiteindelijk eigenaar en beheerder van dit gebeouw", reageert Mul. "Wij staan voor de veiligheid van de bewoners. Die moeten we garanderen. Na een brand mag je verwachten dat alles scherp wordt gezet qua brandveiligheid."

De bewoners komen zelf, in samenwerking met COC, wel met een statement tegen het anti-LHBTIQ+ geweld. Aanstaande donderdag komt er een mini-pride walk als protest. Die begint bij het Mercatorplein en eindigt bij de flat. DUWO laat weten deze actie te steunen, maar Mul denkt dat DUWO zelf "voorlopig geen enkele vlag, ook geen poster, zullen tolereren".

Reactie Halsema

Volgende week donderdag vindt er in de Stopera waarschijnlijk een debat plaats over de brandstichting en het verbod op vlaggen en posters in de gang. Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat de veiligheid in het pand "de hoogste prioriteit" heeft en dat alle brandbare materialen, waaronder dus de regenboogvlaggen, van de brandweer weg moeten worden gehaald.

"Dat gaat niet specifiek om regenboogvlaggen maar om alles wat brandbaar is, wat om redenen van brandveiligheid altijd uit gangen en openbare ruimten moet worden geweerd", stelt de woordvoerder. De brandweer zal vanwege zorgen van de bewoners morgen opnieuw de studentenflat inspecteren.