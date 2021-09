AZ is volgens Pascal Jansen niet de uitgesproken favoriet tegen Jablonec

De trainer van AZ ziet zijn ploeg tegen de nummer tien van Tsjechië dan ook niet als grote favoriet. "Vind ik lastig. Wij zitten zelf in een moeilijke fase tot Go Ahead aan toe. We moeten vooral naar onszelf kijken. Daar komt het eigenlijk op neer. We gaan uit van onze eigen kracht. Dat moet voldoende zijn om Jablonec te verslaan morgen."

Over twee duels verloren de Tsjechen met 7-2 van Celtic. AZ deed het beduidend beter in de voorronde van de Europa League, maar verloor ook van de Schotten: 2-3.

Jablonec is een onbekende tegenstander voor velen. Inmiddels niet meer voor Jansen. "We weten in ieder geval genoeg. Niet alles", lacht hij op de persconferentie. "Het voordeel is dat ze in de voorbereiding ook tegen Celtic hebben gespeeld. Dus die wedstrijden hadden we in onze voorbereiding op Celtic meegenomen en nu weer."

Jansen legt uit wat de kracht is van FK Jablonec. "Het is een typisch Tsjechische ploeg. Het is een taaie, stugge en fysiek sterke ploeg. Dus ik denk dat ze gevaarlijk zullen zijn in de standaardsituaties. De eerste poulewedstrijd hebben ze indruk gemaakt tegen Cluj, toch een voormalig Champions League-deelnemer." Er werd met 1-0 gewonnen in Tsjechië.

Timo Letschert keert morgen terug in de selectie na een disciplinaire schorsing. Ook Jordy Clasie is weer inzetbaar. Op de rechtsbackpositie heeft Jansen de keuze uit Yukinari Sugawara en Aslak Wity. "Dat is een interessante strijd. Ze krijgen allebei volop de kans om te laten zien wie er recht heeft op een basisplaats. Maar ik verwacht ze allebei nog nodig te hebben. We kijken ook wat ze gedurende de week brengen, hoe ze uit de wedstrijd komen en welk niveau ze halen." De trainer gaf aan Witry ook als optie te zien als linksback, waar hij zondag de tweede helft speelde.

"Hij is extreem leergierig. Dat is een eigenschap die goed bij AZ past om je te ontwikkelen"

Vindahl zeker van zijn plek

Over nieuwe doelman Peter Vindahl zijn geen twijfels, erkent Jansen. Hij kreeg in zijn eerste vier wedstrijden maar liefst elf tegendoelpunten, maar hij is zeker van een plaats onder de lat. "We hebben veel dingen gezien die ons dusdanig hebben aangesproken dat we ervan overtuigd zijn dat Peter een prima keeper is. Hij gaat nog heel veel mooie dingen laten zien. Hij is extreem leergierig. Dat is een eigenschap die goed bij AZ past om je te ontwikkelen."

Tot slot ging Jansen nog in op de knappe prestatie van Ajax in de Champions League. Besiktas werd gisteravond met 2-0 verslagen. "Ik heb daar diep respect voor. Weliswaar wat momentjes die Erik ten Hag zelf ook even aanstipte. Maar als je ziet hoe ze in Portugal speelden en gisteren ook weer: petje af."

De aftrap bij AZ tegen FK Jablonec is morgenavond om 18.45 uur.