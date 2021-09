Ajax domineert tegen Besiktas en wint ook tweede duel in de Champions League

Ajax heeft ook het tweede duel in de Champions League gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het Turkse Besiktas met 2-0 verslagen.

Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax domineert Al na 35 seconden werd Ajax gevaarlijk, maar het schot van Gravenberch werd gepakt door Besiktas-keeper Destanoglu. Daarna was Besiktas-spits Batshuayi dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot kwam op de binnenkant van de paal. Toch was het Ajax wat domineerde en dat leverde kansen op voor Gravenberch, Anthony en Berghuis. In de zeventiende minuut was het dan eindelijk raak voor de Amsterdammers. Berghuis schoot diagonaal raak op aangeven van Tadic.

Gol do Ajax! Berghuis abre o placar na Yohan Cruijff Arena...

Ajax 1 x 0 Besiktas#ucl #ChampionsLeague #CasaDaChampions #AJABJK pic.twitter.com/6BEZgnI4xT — Gols da Champions (@Golsdachampions) September 28, 2021

Ook na de goal bleef Ajax domineren. Zo kopte Alvarez in de handen van keeper Destanglu en had Haller moeten scoren. Hij kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar kopte niet scherp genoeg naar de hoek. Even later was het Tadic die een megakans om zeep hielp door van dichtbij naast te schieten. Een tweede treffer kon niet uitblijven en het was dan ook Haller die in de 43e minuut binnentikte.

Tweede helft Ajax vervolgde de tweede helft met dezelfde elf als voor de rust. In de 50e minuut was het Tadic met een prima voorzet, maar Haller zijn kopbal werd gekeerd door Destanoglu. De Amsterdammers zakten iets weg in de tweede helft en kwamen ook nog goed weg. Besiktas scoorde, maar die goal werd afgekeurd omdat er een overtreding aan vooraf ging. Toch was het slotakkoord voor Ajax. De Amsterdammers werden weer gevaarlijk via Haller die net overkopte. Neres en Klaassen kwamen erop ten kost van Anthony en Berghuis. Doelpunten werden er niet meer gemaakt en zo won Ajax ook haar tweede duel in de Champions League en gaat het (voorlopig) aan de leiding in poule C. De andere wedstrijd in groep C tussen Borussia Dortmund en Sporting Portugal begint vanavond om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis (Klaassen/71) en Gravenberch; Antony (Neres/71), Haller, Tadic. Opstelling Besiktas: Destanoğlu; Rosier, Saatçı, N’Sakala, Meras (Berkay/72),Yilmaz (Töre/46); Karaman, Uçan (Ozyakop/46), Souza, Bozdoğan; Batshuayi.