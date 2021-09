Fantastisch begin voor Ajax in Champions League na galavoorstelling in Lissabon

Op de eerste speeldag van de Champions League heeft Ajax gigantisch uitgehaald op bezoek bij Sporting Portugal. In Estádio José Alvalade werd de kampioen van Portugal compleet van de mat gespeeld: 1-5. Sébastien Haller was met vier doelpunten de grote man bij Ajax.

Het begin van Ajax was al subliem, want binnen zeventig seconden was het 0-1. Antony kwam vanaf de rechterkant naar binnen en raakte via het been van een verdediger de paal. In de rebound kopte Haller simpel binnen.

Voorsprong verdubbeld

De Amsterdammers lieten het daar niet bij zitten. Nog voordat er tien minuten gespeeld waren scoorde Haller opnieuw. Na een geweldige uittrap van doelman Remko Pasveer snelde Antony langs zijn directe tegenstander. De Braziliaan gaf hard voor en de Ivoriaanse spits tikte raak: 0-2.

Sporting Portugal was rijp voor de slacht. In het eerste half uur had de club uit Lissabon niks in te brengen en het leek wachten op de 0-3. Uit het niets kreeg Ajax toch een tegendoelpunt. Pasveer liet een houdbaar schot van Paulinho door zijn handen glippen.

Berghuis stelde met zijn eerste Ajax-goal gelukkig snel orde op zaken. Hij was het eindstation van een schitterende aanval. Via Edson Álvarez, Antony en Ryan Gravenberch kreeg de aanvallende middenvelder de bal. Met één beweging stond hij vrij voor keeper Antonio Adan om daarna met een schuiver voor de 1-3 ruststand te zorgen.

