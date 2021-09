Owen Wijndal ziet betere sfeer na overwinning AZ: "Meer lachende gezichten"

Voor AZ wacht morgen de thuiswedstrijd tegen FK Jablonec in de Conference League. Na de overwinning van zondag in de eredivisie zijn er weer meer lachende gezichten op de training van de Alkmaarders. Zo geeft Owen Wijndal een dag voor het Europese duel aan.

"De sfeer is zeker beter geworden ja", reageert de aanvoerder drie dagen na de 5-0 zege op Go Ahead Eagles op de persconferentie. "Het is niet helemaal omgeslagen, maar zeker beter geworden. Ik zie meer lachende gezichten op de training."

"Het was sowieso geen crisis, omdat we weten wat de kwaliteiten zijn in ons team"

"Het was sowieso geen crisis, omdat we weten wat de kwaliteiten zijn in ons team. Als je als AZ sommige wedstrijden hebt verloren in het begin, dan moet er wel wat anders. Ik denk dat deze wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wel heel belangrijk is geweest voor ons vertrouwen." Na zes eredivisieduels staan de Alkmaarders twaalfde met zes punten.

Wijndal traint volledig mee

Tegen Go Ahead speelde Wijndal, die in het begin van het seizoen kampte met een liesblessure, alleen de eerste helft mee. Hij traint echter volledig mee en is fit voor de wedstrijd van morgen. "Ik heb net oefeningen gedaan in de gym en ga zo het veld op. Het voelt nu gewoon goed, maar soms is het iets gevoeliger."

Sinds zijn terugkeer draagt Wijndal de aanvoerdersband bij AZ. Daar is hij nog steeds trots op. "Ik had het me iets anders voorgesteld met de resultaten. Maar het is natuurlijk heel bijzonder om aanvoerder te zijn van AZ. Dat gevoel overheerst. Dit is mijn eerste persmoment met een overwinning op zak sinds ik aanvoerder ben", lacht WIjndal.