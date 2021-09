Zegels en kaarten voor behoud Lange Jaap: "Skyline zonder vuurtoren is geen gezicht"

"Maak de Lange Jaap beter." Een duidelijke boodschap op de speciale postzegel van postzegelhandelaar Cees van der Wel uit Den Helder. Hij is een kaartenactie gestart voor het behoud van vuurtoren Lange Jaap bij Huisduinen. De vuurtoren staat volgens Rijkswaterstaat op instorten en de toekomst van het lichtbaken is onzeker, bleek gisteravond tijdens een bewonersbijeenkomst.

"Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er waarschijnlijk geen geld is voor het repareren van de vuurtoren, dus we moeten er toch een beetje bombarie omheen maken", vertelt postzegelhandelaar Cees van der Wel. "We willen de zegel in combinatie met kaarten naar Rijkswaterstaat sturen en de politiek."

Replica op Java

Van der Wel heeft een sprankje hoop voor de toekomst van de Lange Jaap, want de gietijzeren vuurtoren heeft een replica op het Indonesische eiland Java. "Die is in 1885 geschonken door de Nederlandse overheid na een vulkaanuitbarsting waarbij de lokale vuurtoren is vernietigd. De matrijzen liggen misschien nog wel ergens. Dan kunnen ze de platen namaken om de Lange Jaap te repareren, want de skyline van Den Helder zonder vuurtoren is geen gezicht."