Eerste festivals zonder anderhalve meter: "We kunnen nu eindelijk weer knuffelen"

Bij festival Het Amsterdams Verbond in het Olympisch Stadion in Amsterdam zat de sfeer er goed in. "We gaan weer los, lekker dansen en we kunnen nu eindelijk knuffelen. Dus ja, we gaan weer flaneren", lacht een festivalganger. Voor anderen bleek het toch even wennen na twee jaar: "Ik was weer even vergeten hoe het was, maar dit is top".

QR-code

Omdat corona nog niet verdwenen is, moet er bij binnenkomst via de CoronaCheck-app een QR code getoond worden. "We hebben een super strenge controle. Het is de QR-code en je ID en anders kom je er ook echt niet in", legt Mitchel uit.





Voor de bezoekers lijkt het vooraf testen geen probleem: "Ik vind het allemaal wel prima, ik kan weer een feestje vieren dus ik heb het er wel voor over. Zoveel moeite was het niet." Een andere festivalganger ziet weinig reden voor angst: "Het kan altijd nog mis gaan maar er wordt veel gecheckt en vaccinaties lopen lekker, dus ik ben er niet bang voor."