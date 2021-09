Haarlemse nachtclub houdt zich netjes aan de regels: "Opengaan is heel onverstandig"

Na middernacht openblijven tegen de coronaregels in, zoals Amsterdamse horecabazen van plan zijn, vindt Martijn Bevelander van nachtclub June in Haarlem een slecht plan. "Ik vind het heel onverstandig, want wat doe je als er een vechtpartij uitbreekt om half één 's nachts en je dan wel de politie en daarmee de overheid nodig hebt?!"

Martijn Bevelander vreest dat hij z'n opgebouwde credits bij de gemeente en misschien zelfs wel zijn vergunning zou verspelen als hij tegen de regels in na middernacht openblijft. En dat is het risico niet waard wat hem betreft. Bevelander is heel resoluut en vindt de bravoure van een aantal van zijn Amsterdamse collega's niet slim. Die zijn niet van plan zich vanaf 25 september aan de door het kabinet opgelegde sluitingstijd van middernacht te houden.

"We hebben sowieso een doorbitch en twee uitsmijters, dus dat is voor ons geen probleem"

"Misschien kunnen ze een leuk evenementje organiseren voor hun gasten. Zo doen wij een openingsfeest op 2 oktober met zo'n 250 bezoekers. Dat is de helft van wat er in kan en dat mag ook. Op 30 oktober doen we een Halloweenfeest en hopelijk kunnen we in november definitief open."

Coronacheck aan de deur

Het checken van de coronacheck-app is voor Bevelander geen enkel probleem. Als nachtclub moet hij z'n gasten sowieso vragen om hun identiteitsbewijs, checken of ze niet beschonken zijn en daar kan de coronacheck-app ook nog wel bij. "We hebben sowieso een doorbitch en twee uitsmijters dus dat is voor ons geen enkel probleem."