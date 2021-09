Op randje zomer toch twee popfestivals in West-Friesland: "Het mag weer, fantastisch"

De ontlading was groot gistermiddag: eindelijk weer eens naar een festivalterrein. In Benningbroek op Pas-pop, of in Midwoud bij Snertpop. Met toegangstesten en minder bezoekers dan normaal, maar toch: voor veel bezoekers was het hun eerste concert of festival sinds corona. "Mijn laatste festival was Dijkpop, twee jaar geleden. Maar ik voel me meteen weer helemaal thuis op het festivalterrein", vertelt een Snertpop-bezoeker enthousiast.

Jorik Simonides // WEEFF

Hoewel eendaagse festivals al weer een tijdje zijn toegestaan, was het aanbod aan popfestivals in West-Friesland karig deze zomer. Aan de rand van de herfst kunnen zo'n 1000 bezoekers - 750 op Snertpop en een kleine 300 in Benningbroek - nog een middag en avond proeven van dat wat veel van hen erg gemist hebben. "Het is fantastisch, voor het eerst in anderhalf jaar mag het weer", roept een Snertpop-ganger.

Het gevoel van 'het mag weer' leeft op het festival. De kaarten waren snel uitverkocht en veel bezoekers druppelen al tijdens de eerste band het terrein op. "Zo vroeg al zo druk, dat hebben we tijdens eerdere edities niet gezien", vertelt organisator Michiel Baas. "Mensen hebben er zin in." Klein evenement Baas draagt de organisatie van een relatief klein evenement, dat normaal zo'n 900 bezoekers verwelkomt. "Het is voor grotere festivals lastiger om terug te schalen naar die 750 man. Het is nu voor ons dus een voordeel dat wij wat kleiner zijn." Het maakte dat het festival in beperkte tijd toch een festival kon organiseren. "We hebben gewacht tot de laatste persconferentie op 13 augustus, om te kijken wat er wel en niet kan. Daarna was het even hard werken met zijn allen." Eerbetoon Pas-pop begon al wel vroeg, al in maart, met de voorbereidingen. Lang was onduidelijk of het evenement binnen de geldende regels door kon gaan. "We hadden de hoop dat het in september wel weer goed zou komen." Het was voor de organisatie van Pas-pop extra belangrijk dat het evenement door kon gaan, vanwege het plotselinge overlijden van vrijwilliger Marcel Reus, afgelopen juni. "We wilden hem graag een eerbetoon brengen en dat kan je alleen maar dit jaar doen. Dat vinden wij heel belangrijk. Hij was een gewild persoon in het dorp."