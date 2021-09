Bouwhistoricus: 'Redding Lange Jaap is maatwerk, maar vuurtoren zal niet snel omvallen'

Omdat Lange Jaap een van de weinige gietijzeren vuurtorens ter wereld was (en is), werd de vuurtoren 'al in 1988 op de rijksmonumentenlijst' gezet, weet Van Tussenbroek. "En als eigenaar van een rijksmonument ben je verplicht om het gebouw te onderhouden, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan."

Het idee dat metalen constructies onbrandbaar waren, was een illusie. Dat bleek eens te meer in 1929, toen aan het Amsterdamse Frederiksplein het Paleis voor Volksvlijt afbrandde. Dat prestigieuze tentoonstellingsgebouw, bestond - net als de Lange Jaap en bijvoorbeeld de Eiffeltoren - voor een groot deel uit ijzer.

Efficiënt was het zeker: in de jaren zeventig van de negentiende eeuw maakte metaalpletterij en ijzergieterij Enthoven & Co in Den Haag een goedlijkende kopie van de Lange Jaap. De onderdelen werden naar Sumatra verscheept, waar de vuurtoren aan de zuidkust van Sumatra werd opgebouwd.

"Het was in de negentiende eeuw experimenteel om met ijzer te bouwen", vertelt Van Tussenbroek. Dat had meerdere redenen, legt hij uit. "Ze konden de elementen voorproduceren, waardoor het efficiënter was, en ze dachten dat het niet kon branden."

Toch vindt Van Tussenbroek het voorbarig om te stellen dat Rijkswaterstaat als eigenaar van Lange Jaap in gebreke is gebleven. "Het is lastig om daar een oordeel over te vellen, omdat je dan gedurende een aantal jaren gegevens over de voortschrijding van de teloorgang nodig hebt."

Dat Lange Jaap een grote beurt nodig had, staat buiten kijf. Al in 1998 bleek dat de toren onder constructiefouten te lijden had. Zo waren er vooral op de hogergelegen verdiepingen scheuren in de gietijzeren vloeren ontstaan, wat later voor Rijkswaterstaat reden was om geen bezoekers meer toe te laten.

Chroom-6

Toen later ook scheuren in de mantel werden ontdekt, werd de roep om restauratie steeds luider. Toch bleef de broodnodige opknapbeurt uit, volgens Rijkswaterstaat onder andere omdat in de mantel het kankerverwekkende chroom-6 was aangetroffen en het verwijderen daarvan een specialistische aanpak zou vergen.

Recenter leek er schot in de zaak te komen, maar bij een inspectie voorafgaand aan de renovatie werd ontdekt dat de toren inmiddels zo is verpauperd dat 'ie op omvallen staat'. Althans, die conclusie trok Rijkswaterstaat, waarop in samenspraak met de gemeente werd besloten de omgeving af te zetten.