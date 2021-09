Talent Joey Antonioli tekent profcontract en wil eredivisie in met FC Volendam

De komende drie seizoenen is Joey Antonioli nog speler van FC Volendam. Vanavond heeft de zeventienjarige middenvelder zijn eerste profcontract getekend bij de Noord-Hollandse eerste divisionist.

"Ik ben heel blij met het tekenen van mijn eerste contract voor deze mooie club", zegt Antonioli op de website van de club. "Ik ga hard werken voor het team zodat wij volgend jaar in de eredivisie staan. Dat is het doel."

De kleine middenvelder kwam in 2016 bij de jeugdopleiding van FC Volendam terecht. In mei tegen Jong PSV (0-1) maakte hij zijn debuut in het eerste. Dit seizoen moet Antonioli het vooral doen met invalbeurten en duels bij Jong Volendam.

Tastbare beloning

"Joey is het volgende product van onze jeugdopleiding die de stap naar het profvoetbal heeft afgedwongen. Ondanks het lastige coronajaar, met amper wedstrijden voor Jong FC Volendam, heeft hij zich gestaag door weten te ontwikkelen tot een gewaardeerd lid van de selectie. Dit contract is daarvoor een tastbare beloning", vertelt technisch directeur Jasper van Leeuwen over de jongeling.