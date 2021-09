FC Volendam-trainer Wim Jonk over TOP Oss, de fans en Van Gaal: "Prachtig toch?"

Voor FC Volendam wacht morgen een busrit naar Oss. In Noord-Brabant is TOP Oss de tegenstander voor de ploeg van Wim Jonk. De trainer van Het Nieuwe Oranje blikt met NH Sport vooruit op die wedstrijd. Daarnaast spreekt hij over de geweldige supporterssteun dit seizoen en Louis van Gaal bij Telstar.

Trainer Wim Jonk - Pro Shots/Stefan Koops

De afgelopen vier duels pakte FC Volendam tien punten. Door die goede reeks staan de Noord-Hollanders momenteel vijfde in de eerste divisie. "We laten zien dat we een behoorlijk niveau kunnen halen", vertelt Jonk. "Soms een heel goed niveau en soms zien we dat het behoorlijk kan terugvallen. Die stabiliteit werken we hard aan. Dat moeten we voor elkaar zien te krijgen."

Alleen tegen Roda JC verspeelde Volendam punten deze maand. Met tien man (rode kaart Daryl van Mieghem) werd het vijf minuten voor tijd 2-1, maar snel daarna scoorden de Limburgers tegen uit een corner. "Dat was ontzettend onnodig en dat weten de jongens zelf ook. Dat is een ontzettend hard leermoment geweest. Daar geef je gewoon twee punten weg. Jammer, want Roda speelde ook een goede wedstrijd." In Oss kan FC Volendam weer rekenen op een nagenoeg vol uitvak. "Het leeft onder de supporters. Ook uit. Dat merk je ook bij de groep, het wordt enorm gewaardeerd. Het geeft toch een extra impuls aan de wedstrijd. Dan doe je het ook echt met elkaar om tot mooie resultaten te komen", aldus Jonk. TOP Oss goed tegen topploegen Tegenstander TOP Oss is de nummer twaalf op de ranglijst met tien punten na zeven wedstrijden. De ploeg van trainer Bob Peeters begon opvallend goed aan de competitie. "Het is thuis gewoon een heel gevaarlijke ploeg", weet Jonk. "Tegen topploegen pakken ze toch vaak punten. Dit seizoen tegen ADO gelijkgespeeld en gewonnen van VVV. Het is een stugge ploeg die goed compact kan spelen. Ze willen ook wel voetballen, dat zullen ze ook proberen. Maar ze zullen de bal soms ook aan ons laten."

Jonk kan tegen TOP Oss beschikken over een fitte selectie. Ook Dean James heeft weer meegetraind bij Volendam en is op de weg terug. Louis van Gaal bij Telstar Morgen zit bondscoach Louis van Gaal eenmalig op de bank in Velsen-Zuid. "Prachtig toch? Prachtig dat hij dat doet bij Telstar. Ik vind dat alleen maar mooi. Goed voor Telstar en voor de goede doelen die eraan hangen. Ik denk dat het voor iedereen iets leuks is", besluit de trainer van FC Volendam. Zowel TOP Oss - FC Volendam als Telstar - Jong AZ kun je morgenavond live op de radio volgen bij NH Sport. De aftrap is om 20.00 uur en de uitzending begint om 19.00 uur.