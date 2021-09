Paspoort gereed, mondkapje af: inchecken op Schiphol mag voortaan weer zonder

Reizigers op Schiphol hoeven vanaf zaterdag geen mondkapje meer op tot na het inchecken. Het masker moet op als passagiers door de scanpoortjes lopen om bij de beveiligingscontrole te komen. Overal op Schiphol vervalt de anderhalvemeterregel. Bezoekers van restaurants en cafés moeten een coronatoegangsbewijs tonen. Wegbrengen en halen is weer toegestaan, en uitzwaaien op het Panoramaterras wordt weer mogelijk.

Na ruim anderhalf jaar wordt het populaire Panoramaterras geopend. Naast de coronamaatregelen was het terras lang dicht vanwege verbouwingen. Spotters en uitzwaaiers zijn vanaf zaterdag dus weer welkom. Ook hoeft er geen afscheid meer worden genomen bij de Kiss & Ride en mogen familieleden en vrienden weer binnen op reizigers wachten.

In restaurants en cafés op Schiphol Plaza en in de vertrek- en aankomsthallen moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs tonen, voor afhaalrestaurants geldt die regel niet. Achter de beveiligings- en paspoortcontrole hoeft ook geen coronapas getoond te worden.

Net als in de hele samenleving verdwijnt ook op Schiphol de anderhalvemeterregel, maar afstandsstickers en spatschermen blijven. De luchthaven adviseert reizigers om alsnog zoveel als mogelijk afstand van elkaar te houden.

Volgens een woordvoerder van Schiphol volgt de luchthaven internationale adviezen om die verplichting in te laten gaan vanaf de plek waar passagiers hun instapkaarten scannen. Voor passagiers die aankomen op Schiphol geldt dat het mondkapje na het verlaten van een bagagehal af mag worden gedaan.

