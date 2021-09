Voorlopig nog steeds mondkapje op houden op Schiphol

Op Schiphol blijft de verplichting om een mondkapje te dragen voorlopig gelden. Bij de persconferentie bevestigden demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid de mondkapjesplicht blijft gelden in het openbaar vervoer en op luchthavens. Vooralsnog geldt de regel op Schiphol alleen na de beveiligingscontrole.

Schiphol mag meer gebieden aanwijzen waar mondkapjes verplicht gedragen moeten worden, zoals in de vertrek- en aankomsthallen. Een woordvoerder van Schiphol laat weten nog niet op de hoogte te zijn van alle maatregelen die vanaf 25 september op de luchthaven gaan gelden.

Aan boord van vliegtuigen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen moeten mondkapjes ook nog gedragen worden. Een woordvoerder van KLM laat namelijk weten geen versoepeling van dat beleid te hebben doorgekregen.

Horeca

Ook moet nog duidelijk worden of in de horeca op Schiphol een coronatoegangsbewijs moet worden getoond. Alle reizigers die zich achter de paspoortcontrole en beveiliging bevinden, hebben in principe zo'n bewijs al moeten tonen bij de incheckbalies.

De anderhalvemeterregel op Schiphol werd bij de drukte ook al een tijd losgelaten. Details over de coronamaatregelen op Schiphol volgen later vanavond of morgen, na overleg met de veiligheidsregio.

Geen quarantaine meer

Vanaf woensdag 22 september veranderen ook de quarantaineregels voor gevaccineerde reizigers die in Nederland aankomen. Passagiers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven - indien ze kunnen bewijzen gevaccineerd te zijn - niet meer in quarantaine.