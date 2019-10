Panoramaterras op Schiphol na lange verbouwing weer open

SCHIPHOL - Het Panoramaterras op Schiphol is weer open. Het beroemde dek was sinds eind februari gesloten wegens werkzaamheden aan Vertrekhal 1.

Tijdens de werkzaamheden heeft Schiphol een extra etage laten bouwen in de vertrekhal. Hier moet straks de veiligheidscontrole gaan plaatsvinden.

Aan het terras zelf is niets veranderd, laat de luchthaven weten. Wel is de looproute richting het terras veranderd.

Populair

Het Panoramaterras is populair onder vliegtuigspotters en mensen die hun geliefdes uitzwaaien. Vanaf het dek is namelijk een groot deel van het vliegveld te zien. Ook staat er een Fokker 100-toestel, die te bezoeken is.

Eind februari kwamen liefhebbers speciaal voor de laatste dag nog even een kijkje nemen. "Toen ik klein was ik hier voor het laatst, maar dat kan ik me niet meer herinneren. Ik kijk mijn ogen uit, al die grote Boeings! Ik vind het spectaculair om te zien", zei een bezoeker toen tegen NH Nieuws.