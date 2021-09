Gemeenteraad Hoorn neemt besluit over miljoeneninvestering in Westfries Museum

De gemeenteraad van Hoorn neemt vanavond een besluit over de revonatie en uitbreiding van het Westfries Museum op de Roode Steen. De raad zou deze beslissing een aantal maanden geleden nemen, maar door een technische storing tijdens de vorige vergadering en andere binnengekomen voorstellen werd besloten de miljoenenbeslissing op een later moment te nemen.

Het Hoornse museum moet grondig gerenoveerd worden en denkt aan de toekomst, waarbij het funderingsherstel een van de prioriteiten heeft. Klimaatinstallaties en verduurzamen zijn volgens het museum eveneens noodzakelijk, net als het verbeteren van de toegankelijkheid.

Daarnaast wil het Westfriesmuseum uitbreiden in het naastgelegen pand. Hiermee moet het mogelijk worden om een kelder onder de twee panden aan de Roode Staan te plaatsen, zodat het Hoornse museum daar ruimte heeft voor een wisselexpositieruimte

Nieuwe kans

De gemeenteraad van Hoorn zou in juni van dit jaar een besluit nemen over de investering van de gemeente in het Westfries Museum, die oploopt in de miljoenen. Voor de uitbreiding en renovatie zijn vier scenario's gemaakt, van waaruit de gemeenteraad een keuze maakt.

Tijdens de vorige vergadering had de gemeenteraad te maken met technische storingen, waardoor de livestream ruim anderhalf uur niet te volgen was. Hierdoor werd het voor de raad onmogelijk om een beslissing te nemen, waarop besloten werd deze uit te stellen.

"Leuk is anders, want het loopt al even", zei de verantwoordelijk wethouder Samir Bashara uit Hoorn destijds. "Maar het is wel verstandig om het zo te behandelen dat er ook een besluit volgt. En als ik zo zie, betwijfel ik of dat zou lukken."

Directeur van het Westfries Museum, Ad Geerdink, reageerde begripvol. "Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Maar zorgvuldigheid is wenselijk en begrijpelijk. Het is in het belang van het museum én Hoorn als stad dat de juiste beslissing wordt genomen."