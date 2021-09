Beruchte kettingrukker verdwijnt voor vijf jaar achter de tralies

De veroordeling van De G. valt wat lager uit dan de eis van justitie: die zag de kettingrukker het liefst voor zes jaar achter de tralies verdwijnen.

De rechtbank sprak De G. vandaag - terwijl hij zelf niet in de rechtbank aanwezig was - op een aantal onderdelen vrij. Voor zes zaken, waaronder de berovingen in Hoofddorp, Aalsmeer, Nieuw-Vennep en Uithoorn, is er onvoldoende bewijs.

Voor dertien van de ogenschijnlijk lange lijst aan diefstallen wordt de kettingrukker wel veroordeeld. Naast de gevangenisstraf moet de G. in totaal zo'n 13.000 euro aan schadevergoedingen betalen aan de slachtoffers.

Vrouwen achtervolgd

In totaal zou Jimmy de G. vorig jaar zomer zo'n 47 keer hebben toegeslagen, in onder meer Haarlem, Hoofddorp, Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, Ouderkerk aan de Amstel en in 't Gooi. "Het betreft in alle gevallen vrouwelijke slachtoffers van oudere leeftijd. Meerdere slachtoffers hebben aangegeven dat zij voorafgaand aan de straatroof het gevoel hadden gevolgd te worden.", aldus de rechtbank.

Een slachtoffer van de kettingrukker deed twee weken geleden tegen NH Nieuws haar verhaal: