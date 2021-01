Vermeende 'kettingrukker' wordt vervolgd voor 20 van de 47 diefstallen

De vermeende kettingrukker, de 25-jarige Jimmy de G. uit Uithoorn, zou afgelopen zomer maar liefst 47 keer te hebben toegeslagen. Steeds benaderde hij veelal oudere vrouwen van achter en rukte hij vervolgens met grof geweld een ketting van hun hals. De man werd eind juli opgepakt, nadat de schrik er bij veel oudere vrouwen al langer goed in zat.

De officier van justitie wil de man nu dus veroordelen voor twintig van de gepleegde feiten. Van de twintig feiten heeft de officier voor zeker acht zaken voldoende bewijs. Het gaat om straatroven in Haarlem, Bunschoten, De Bilt, Uithoorn, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Badhoevedorp en Zwanenburg.

De officier van justitie kondigde gisteren in de rechtszaal aan dat daar naar alle waarschijnlijkheid nog zeker twaalf feiten bij komen, al is nog niet helemaal duidelijk waar deze precies gepleegd zouden zijn. Vast staat dat in onder meer Hilversum, Huizen en Bussum vrouwen werden beroofd van hun ketting, maar of die ook echt toe te rekenen zijn aan De G. wordt pas later duidelijk.

Voor de 27 feiten waarvoor de verdacht niet wordt vervolgd, stelt het Openbaar Ministerie dat het te weinig bewijs heeft.

Verder verloop

De Uithoorner zit nog altijd in voorarrest. De rechter heeft dat voorarrest gisteren met nog eens negentig dagen verlengd. Half april komt de zaak opnieuw voor, maar ook dan nog niet inhoudelijk. Wel verwacht de rechtbank snel daarna een datum te hebben waarop de zaak wel inhoudelijk wordt behandeld en De G. dus hoort welke straf er tegen hem wordt geëist.