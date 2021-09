Kitesurfers boos nu hele Gooimeer verboden terrein is: "Doodzonde"

Vanaf het Stichtse Strand in Blaricum is het sinds kort verboden om te windsurfen en te kiten. Daarmee is de laatste kiteplek op het Gooimeer verloren gegaan: "We kiten hier al twintig jaar en er is naar mijn weten nog nooit iets fout gegaan", aldus Murk Feitsma van Kitecrew 't Gooi. "We kunnen nu nergens meer het Gooimeer op, doodzonde."

"Een gemeente moet samen met Rijkswaterstaat een besluit nemen om ergens kiten toe te staan", legt fractievoorzitter van het CDA in Huizen Rutger Rebel uit. Al ruim vijf jaar probeert hij het strandje bij Gooierhoofd om te dopen tot kiteplek binnen de gemeenteraad, maar nog zonder succes. "Hier in Huizen mag nog wel gewindsurft worden, maar in principe is het nu dus overal op het Gooimeer verboden om te kitesurfen."

Het verbod kwam nogal rauw op het dak vallen van de surfers: "Het bord bij het strand moest vernieuwd worden, toen kregen we ineens te horen dat daar op zou staan dat kiten verboden is", aldus Feitsma.

"Voor de watersporters is dat natuurlijk ontzettend jammer", gaat Rebel verder. "Zo'n verbod levert alleen maar hele lege plaatjes op." Feitsma van Kitecrew 't Gooi begrijpt er ook niks van. "We hebben ons altijd netjes aan de regels gehouden. Zwemmers zijn we ook niet tot last, want je gaat pas kiten bij een windsnelheid waar strandgasten bij thuisblijven."

Verbod

De gemeente Blaricum laat in een schriftelijke verklaring weten dat de bal bij Rijkswaterstaat ligt. "Rijkswaterstaat mag als bevoegde autoriteit gedeelten in het Gooimeer aanwijzen waar je wel mag windsurfen of kitesurfen", aldus de verklaring. "Daarnaast moet worden onderbouwd dat het kitesurfen geen negatief effect heeft op de flora en fauna."

Volgens de Kitecrew ligt het probleem juist niet bij Rijkswaterstaat, maar bij de gemeente zelf. "De gemeente heeft het verbod opgelegd, dus met de gemeente moeten we praten", aldus Feitsma. "Daarnaast is de gemeentelijke ambitie nodig om bij Rijkswaterstaat de plek te legaliseren." Feitsma zegt dat uit al zijn gesprekken met Rijkswaterstaat duidelijk wordt dat het verbod echt bij de gemeente ligt.

Petitie

In afwachting op een reactie vanuit de gemeente is de Kitecrew al wel een petitie gestart, die ruim zevenhonderd keer ondertekend is. "Deze plek is gewoon ideaal om te kiten. Anders moeten we naar het IJmeer bij Muiderberg waar het vaak al heel druk is, of richting zee", beargumenteerd Feitsma. "Het Gooimeer is er ook voor watersporters", concludeert CDA'er Rebel, die na deze ontwikkelingen opnieuw binnen de gemeenteraad van Huizen heeft gepleit voor een kiteplek in hun gemeente.