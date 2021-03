Kitesurfspot zorgt voor overvol dorp: strand wordt verbouwd en extra parkeerplaatsen

SCHELLINKHOUT - Het kitesurfstrand aan de Zuiderdijk gaat momenteel op de schop. Na de verbouwing moet het strand veiliger zijn: het zwem- en surfgedeelte wordt van elkaar gescheiden. Een uitbreiding van het parkeerterrein lijkt er ook aan te komen. De gemeente start binnenkort met de vergunningsprocedure. Op een drukke dag staan rondom het strand veel auto's foutgeparkeerd, tot frustratie van omwonenden.

Als het recreatieseizoen op 1 april van start gaat moet de verbouwing erop zitten. Omwonenden zien de ontwikkelingen over het algemeen positief tegemoet, zo blijkt uit rondvraag van NH Nieuws. Er is echter één belangrijk punt dat volgens de buurt aangepakt moet worden, dat is de (parkeer)drukte. Als de windrichting gunstig is voor kiters, dan komen er honderden watersporters naar Schellinkhout. Het dorp barst dan bijna haar voegen door de vele auto's die buiten de parkeerplaatsen staan. Recreatieschap Westfriesland laat weten dat de buitendijkse parkeerplaats dan ook wordt uitgebreid voor 25 tot 30 extra auto's.

De vergunningsprocedures daarvoor starten binnenkort. Het doel is om dit voor het hoogseizoen gereed te hebben. Mocht dat niet lukken, dan wordt er een tijdelijk parkeerterrein gemaakt. Ondertussen geeft de gemeente aan actief te handhaven op parkeeroverlast. Kitesurfen is in Nederland alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties. Schellinkhout is door Rijkswaterstaat aangewezen als officiële kitesurfspot. Het is een populaire plek, vooral omdat het er ondiep is. Lees verder onder de foto.

Het strand wordt verbouwd vanwege de veiligheid. Zwemmers en surfers krijgen straks hun eigen stuk strand. Het nieuwe strand voor de surfers is momenteel in de maak en wordt breder dan het stukje strand dat er nu ligt. Het strand trekt, mede door het ondiepe water, veel beginners aan. Op een drukke dag zijn er soms honderd(en) kitesurfers op het water. Omdat de sport steeds populairder wordt, neemt ook het aantal kitesurfklasjes toe. De gemeente en het recreatieschap willen daarom voor aankomend seizoen huisregels opstellen voor surfscholen.

