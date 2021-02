Kitesurfstrand trekt honderden waterliefhebbers naar de regio

SCHELLINKHOUT - Op een drukke dag in het weekend zijn er soms honderden kitesurfers te vinden bij het strandje aan de Zuiderdijk. Een deel van het strand is eind 2018 door Rijkswaterstaat benoemd tot officiële kitesurflocatie. Kiten mag je namelijk alleen op de daartoe aangewezen plekken. En daarom trekt het strand aan het Markermeer mensen van ver buiten de regio naar het dorp.

Vroeger was het een clubje van vijftien man dat in Schellinkhout bij elkaar kwam om te kitesurfen, zo vertelt kiteschoolhouder Sven Luijbe. Dat aantal wordt vandaag de dag ruimschoots overschreden, helemaal als de wind gunstig staat. "Is er zuidenwind, dan kun je niet naar de kust en komen veel mensen uit de steden naar Schellinkhout. Op dat soort dagen is het extremer met de drukte. Dan overdrijf ik niet als ik zeg dat er minimaal 500 man aan het sporten is."

Volgens de Nederlandse Kitesurf Vereniging is de populariteit van de sport 'enorm toegenomen, vooral door corona'. "Schellinkhout is één van de meest geliefde spots die er is. Vooral onder beginners, omdat het een 'vlak water spot' is en je er lang kunt staan", vertelt woordvoerder Annouchka Veerman. "Dat is voor velen toch makkelijker leren dan in de zee."

Op één dag 400 aanmeldingen

Luijbe opende in augustus vorig jaar zijn vernieuwde kiteschool Kitefeel. Tussen de lockdowns door kon hij heel even gasten ontvangen. Daar werd voor Luijbe nogmaals bevestigd hoe groot de belangstelling is voor de sport. Binnen één dag kreeg de kiteschool 400 aanmeldingen voor lessen.

"De mensen komen werkelijk overal vandaan", aldus Luijbe. "Er was een lockdown en je zoekt toch de leuke activiteiten in eigen land. Het zijn niet alleen mensen hier uit Schellinkhout, maar vooral ook mensen vanuit de grote steden en zelfs ook vanuit Duitsland en België. Totdat dat ook niet meer mocht, toen was er weer een beetje ruimte voor de mensen hier uit de regio."

