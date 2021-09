Haarlem verbant anti-abortusdemonstranten naar overkant door 'hinderlijk' gedrag

Dat laat burgemeester Wienen weten in een brief aan de gemeenteraad. Daarmee neemt hij na acht maanden afscheid van het demonstratievlak bij de achteringang van de kliniek dat er sinds februari is.

In de brief staat dat uit de evaluatie van de afgelopen maanden blijkt dat de demonstraties in de buurt van de kliniek voor onrust zorgen. Volgens Wienen heeft er 'hinderlijk' gedrag plaatsgevonden van de demonstranten van Donum Domini.

Onwenselijke situatie

Daarnaast zou er stoepkrijtverf rondom het demonstratievlak zijn aangebracht. Wienen noemt de situatie die rondom de kliniek is ontstaan 'onwenselijk' en heeft daarom besloten dat er een nieuwe demonstratielocatie komt aan de andere kant van de straat.

Uit een evaluatie eerder dit jaar bleek dat de genomen maatregelen rondom de demonstraties nog goed werkten. De bezoekers van de kliniek zouden toen geen klachten meer hebben ingediend over hinderlijk en opdringerig gedrag van de demonstranten.