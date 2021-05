Geen klachten meer van bezoekers abortuskliniek door demonstratievak op 25 meter afstand

De genomen maatregelen rondom de demonstraties bij abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove werken goed. Dat concludeert de gemeente Haarlem in een evaluatie na drie maanden. Ook de bezoekers van de kliniek hebben sindsdien geen klachten meer ingediend over hinderlijk en opdringerig gedrag van de demonstranten van de anti-abortusbeweging Donum Domini.

Van de dertien keer dat er is gedemonsteerd, sinds de invoering van het vaste demonstratievak op 25 meter afstand van de Haarlemse ingang van de abortuskliniek, hebben handhavers vier keer moeten ingrijpen. Vooral de eerste keren hielden niet alle anti-abortusdemonstranten zich aan de afstandsregel. Eén keer is een protesterende automobilist, die juist de demonstranten hinderde, weggestuurd. Mystery guests die in opdracht van de gemeente regelmatig langsliepen, hebben ook geen hinderlijk gedrag ervaren of overtredingen van de afstandsregel gezien.

Over het hek heen

Pro-lifebeweging Donum Domini heeft haar demonstraties eind vorig jaar verplaatst naar de Haarlemse ingang, nadat de gemeente Heemstede al een bufferzone van 25 meter aan de voorkant had ingesteld. Door de drukke weg daar, vonden de demonstranten dat ze hun pro-life boodschap niet goed konden overbrengen. Bij de gemeente Haarlem hebben ze om toestemming voor demonstraties op drie dagen in de laatste week van elke maand gevraagd en gekregen. Maar daarbij vielen ze bezoekers van de abortuskliniek lastig en hingen ze soms wel eens over het hek heen om de vrouwen toe te roepen en zelfs te fotograferen.

Maar dat kan nu niet meer en dus constateert het bestuur van het Beahuis & Bloemenhovekliniek nu ook in een schriftelijke evaluatie aan de gemeente dat ze tevreden is. Er is begrip dat de demonstranten niet naar de andere kant van de stad gestuurd kunnen worden. En de kliniek denkt dat er nu balans is tussen twee grondrechten: het recht op demonstratie en het recht op beschikkingsvrijheid voor het eigen lichaam.