Huisartsen in opleiding snuffelen aan het platteland: 'Hopelijk starten zij een praktijk'

"We laten ze kennismaken met het platteland, met de inwoners en hopelijk starten zij hier een huisartsenpraktijk." Huisarts Diederik de Boer uit 't Zand heeft goede hoop dat het tekort aan huisartsen binnenkort voorbij is. Hij neemt vandaag zo'n vijftien huisartsen in opleiding op sleeptouw. De studenten lopen al stage in de Kop van Noord-Holland en volgen een scholingsdriedaagse om ze enthousiast te maken voor de regio.

De Noordkop kampt al jaren met een huisartsentekort. In sommige praktijken zijn er daarom digitale spreekuren, waarbij af en toe een waarnemend huisarts in de praktijk zit. Huisarts Diederik de Boer: "We maken het iedere dag mee dat er te weinig huisartsen zijn in de omgeving, dat de waarneming moeilijk is te regelen. Dat is heel vervelend, als je een dokter hebt en er geen kunt vinden. Het is zorgelijk, maar we zijn er mee bezig."

Afgelopen jaar is gesproken over een regionaal opleidingscentrum, speciaal om huisartsen in opleiding over te halen zich te vestigen in de Noordkop. Dat is niet van de grond gekomen vanwege te weinig belangstelling van artsen in opleiding. In plaats daarvan is nu een scholingsdriedaagse opgezet voor de studenten vanuit onder meer Huisartsenzorg Kop van Noord-Holland, het VU medisch centrum en de Universiteit van Amsterdam.