Driekwart van huisartsen in de Noordkop ervaart problemen door hoge werkdruk

NOORDKOP - Er is een huisartsentekort in de Kop van Noord-Holland waardoor de huisartsen in de regio een grote werkdruk ervaren. Het is voor hen moeilijk vervanging te vinden wanneer zij niet kunnen werken. En dat terwijl het huisartenberoep ook nog eens zwaarder is geworden.

Nergens in Noord-Holland is de druk op huisartsen zo groot als in de kop van Noord-Holland. Volgens Leonie Steenvoorden, directeur van Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland, ervaart driekwart van de huisartsen in de regio een te hoge werkdruk. Met als gevolg dat inwoners minder goed terecht kunnen bij een huisarts. Huisarts Theo van Esch uit Petten heeft de druk langzaam zien opbouwen door de jaren heen: "Mijn idee is wel degelijk dat de werkdruk groeit", vertelt hij. Collega-huisarts David Reymerink uit Warmenhuizen merkt dat ook, zo geeft hij aan. Het lukt hem bijvoorbeeld heel concreet volgende week niet om een andere huisarts, een waarnemer, te vinden die zijn diensten kan overnemen. Met als gevolg dat hij een 80-urige werkweek moet draaien:

Daar komt ook nog bij dat het huisartsenvak een stuk zwaarder is geworden de afgelopen jaren: "Dat komt onder andere omdat veel meer mensen niet zo lang in het ziekenhuis blijven maar sneller naar huis gaan", vertelt Steenvoorden. "En er zijn ook veel meer oudere mensen bij gekomen, zeker in onze regio. Daarnaast hebben de oudere mensen ook meerdere aandoeningen tegelijk waardoor er ook meer zorg nodig is voor deze patiënten."

Huisartsen in de Kop van Noord-Holland kunnen onder andere geen vervanging vinden, omdat er niet genoeg nieuwe huisartsen naar de regio komen, aldus de Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland. Die gloednieuwe artsen blijven vaak hangen in de Randstad:

