Volkszanger weigert optreden bij horecazaak vanwege coronatoegangsbewijs

Niet alleen medewerkers, ook muzikanten zijn niet te spreken over de regel dat gasten in de horeca vanaf 25 september verplicht een coronatoegangsbewijs moeten tonen. De Purmerendse volkszanger John Le Maire maakt daarom een statement: "Ik treed niet op waar heel streng gehandhaafd wordt."

"Ik voelde dit wel aankomen", vertelt de volkszanger. Hij benadrukt dat hij geen radicaal tegenstander is van de coronamaatregelen, maar dat de regels voor hem persoonlijk niet meer goed voelen. "Ik kreeg gisteren na de persconferentie gelijk een belletje of ik wilde optreden. Ik zou iemand meenemen, maar die is niet gevaccineerd."

Buitensluiten

De Purmerender wil zichzelf in de spiegel aan kunnen kijken en wil daarom niet optreden waar mensen verplicht een coronatoegangsbewijs moeten tonen. John: "Het voelt gewoon niet goed. Dit is een maatregel waarvan je gewoon kunt zeggen: 'dit is discriminatie'. En dat staan we toe. Mensen worden gewoon buitengesloten."



John begrijp dat bij veel horecaondernemers het water aan de lippen staat en snapt dan ook goed dat ze de regels wel volgen. "Horecaondernemers hebben m'n zegen." John zijn 'grote liefde' is de horeca, hij veranderde daarom vorig jaar zijn oude hit speciaal in een lied voor deze branche.

