Levi Noë (29) nieuwe stadsdichter van Hoorn: "Eervolle taak"

Hij mag zich vanaf morgen officieel de nieuwe stadsdichter van Hoorn noemen: de 29-jarige Levi Noë. Geboren en getogen in de stad, is hij steeds vaker als rapper, dichter en 'spoken-word'-artiest op het podium te zien. "Fantastisch dat ik het mag gaan doen. Het is een erebaan, vertellen en schrijven over Hoorn."

"Ik was eigenlijk al veel over Hoorn aan het schrijven en toen dacht ik: 'waarom ga ik dat niet écht doen'?" Vorig jaar januari schreef hij een brief aan de gemeente om stadsdichter te worden. "Door corona is er een tijd over heen gegaan, maar nu is het er toch van gekomen." Tekst gaat door onder de video.

Levi (29) nieuwe stadsdichter van Hoorn - NH Nieuws

Een aantal stadsdichters ging hem voor waaronder Kees Aker (alias Cornelis Putemmer), rapper Steven Engel en als laatste Hedwig Baartman die sinds 2013 een aantal jaren actief is geweest. Dat Levi nu de titel mag dragen, is voor hem een droom die uitkomt. Al in 2009 rolden de eerste gedichten uit zijn pen. Na een hele periode van rappen, stortte hij zich de afgelopen jaren op het schrijven van gedichten. "Optreden is mijn passie. Ik heb in de muziekwedstrijd De Grote Prijs van Nederland gestaan in 2013, op de Hoornse Stadsfeesten meerdere keren opgetreden en voor mijn honderdste optreden deed ik een tour door de stad." Eind deze maand staat hij in TivoliVredenburg voor het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam, een landelijke dichtwedstrijd. Inspiratie Naast dichten op speciale gelegenheden en evenementen, mag hij zijn rol ook zelf gaan invullen. Niet alleen was afgelopen jaar corona een inspiratiebron, maar ook zijn werk in de gehandicaptenzorg. "Ik heb veel werk daar over gemaakt en ben al vaak gevraagd door stichtingen en organisaties om bepaalde onderwerpen over te schrijven. Denk aan dementie, of het uiten van emoties tijdens de coronacrisis." Als vervolg daarop wil hij een theatershow gaan maken voor jongeren. Levi: "Als voorlichting over de zorg." En ook op openbare plekken zoals in winkels en horeca zullen zijn 'quotes' te zien zijn. "Op plekken waar veel mensen komen. De quotes zijn spreekwoorden die ik in een nieuw jasje heb gegoten zoals: 'Wie mooi wil zijn, moet zichzelf blijven' maar ook: 'Niet genoten, is alle tijd gemist.'" Voor zijn aantrede als stadsdichter, maakt hij een welkomstgedicht:

Welkomstgedicht stadsdichter Levi Noë - NH Nieuws