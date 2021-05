Joshua Baumgarten roept zichzelf uit tot stadsdichter van Haarlem

Joshua Baumgarten, bekend van The Irrational Library en zijn stadsgedichten, heeft zichzelf uitgeroepen tot stadsdichter van Haarlem. De van oorsprong Amerikaan woont al meer dan 20 jaar in de stad en vindt dat Haarlem een stadsdichter nodig heeft, zeker in coronatijd. "The job is open, someone's got to do it."

Joshua heeft zijn officieuze benoeming gisteravond zelf bekend gemaakt op zijn Facebookpagina . Voordat hij zijn werktitel veranderde in stadsdichter, heeft hij er wel serieus over nagedacht. Gezien zijn poëtische bijdrages voor de stad tijdens bijvoorbeeld Koningsdag, Dodenherdenking en de dichtverzoeken die hij van verschillende instanties krijgt, is het voor hem een logische stap.

Haarlem heeft al sinds september 2020 geen officiele stadsdichter, nadat Daryl Danchelo Osenga twee dagen na zijn aanstelling alweer moest vertrekken. Er was commotie ontstaan over zijn benoeming omdat hij in 2015 een kwetsende tekst had geschreven over de holocaust, waarin hij een vergelijking maakte met het slavernijverleden. Ook bleek hij veroordeeld te zijn voor een opruiende rol bij rellen in de Haagse Schilderswijk.

Joshua Baumgarten zat zelf in de jury toen Osenga werd verkozen. Hij vindt het een gemiste kans voor Haarlem dat Osenga niet kon aanblijven als stadsdichter. "Ik kijk niet naar wat iemand acht jaar geleden ooit heeft gezegd, maar naar wat iemand morgen te zeggen heeft. Deze jongen was verfrissend en wie weet wat hij allemaal over Haarlem had kunnen schrijven."

Sinds het vertrek van Osenga is er dus geen officiële stadsdichter in Haarlem en heeft de gemeente dit op een laag pitje gezet. Baumgarten weet er het fijne niet van, maar hij vindt dat Haarlem een stadsdichter nodig heeft, officieel of officieus maakt hem niet zo heel veel uit.