Levi Noë nieuwe stadsdichter van Hoorn? "Eén van mijn grootste dromen"

De Hoornse stadsdichter Hedwig Baartman zwaait in 2021 na acht jaar trouwe dienst af, en dus is de gemeente op zoek naar een opvolger. Fractie Tonnaer verzoekt het college van burgemeester en wethouders om Levi Noë te benoemen tot nieuwe stadsdichter en Levi zelf is enthousiast. "Het zou een enorme eer zijn, want Hoorn is echt mijn stad", vertelde hij gisteravond op WEEFF Radio.

"Ik was heel aangenaam verrast", vertelt Levi over zijn voordrage. "Ik werd zondag gebeld en toen werd mij een voorstel gedaan of ik beschikbaar ben als stadsdichter. En wie ben ik dan om daar nee tegen te zeggen."

Levi Noë is een echte Horinees, studeerde in 2017 af aan de Herman Brood Academie en is naast rapper en spoken word-artiest werkzaam in de gehandicaptenzorg. Over zijn werk in de zorg maakte hij vorig jaar een video, die veel gedeeld werd en waarop hij veel mooie reacties kreeg van mensen die ook werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg.

"Ik heb voor de coronapandemie al een gesprek gehad op het gemeentehuis om stadsdichter te worden", vertelt Levi in De Maandagavond Show. "Ik had het zelf al een klein beetje in mijn hoofd zitten. Maar toen het op de lange baan geschoven werd heb ik het losgelaten. Ik vond het dus heel vet dat ik hiervoor gebeld werd."