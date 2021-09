Eerste topper eindigt in nederlaag voor AZ tegen effectiever PSV

Zonder de vertrokken Teun Koopmeiners (naar Atalanta Bergamo), maar met Owen Wijndal -de nieuwe aanvoerder- in de basis begon AZ in het vernieuwde stadion. Voor de topper tegen PSV werd het stadion op spectaculaire wijze geopend . Na tien minuten werd Zakaria Akbouhlal, die zijn vijftigste wedstrijd voor AZ speelde, diep gestuurd door Fredrik Midtsjø. De Marokkaanse aanvaller probeerde Vangelis Pavlidis te bereiken, maar de Griek kwam een teenlengte tekort.

Na rust drong AZ aan en speelde de wedstrijd zich voornamelijk af op de helft van PSV. Desondanks kwamen de Alkmaarders niet verder dan een schotje van Dani de Wit. Pascal Jansen probeerde hier verandering in te brengen door Albert Gudmundsson in te laten vallen voor Pavlidis. Die wissel werkte redelijk averechts, omdat de Eindhovenaren vrijwel direct de marge uitbreiden. Yorbe Vertessen werd diep gestuurd en was sterker in het duel tegen Bruno Martins Indi. De invaller schoot vervolgens de bal hard achter Vindahl: 0-2.

