Verstopte liefdesbrieven na halve eeuw gevonden achter kast op zolder

Op een zolder in een huis in Overveen is een bijzondere ontdekking gedaan. Benjamin (6) ontdekte daar achter een kast een stapel brieven. Aanvankelijk wilde hij de stapel laten liggen, maar toen hij ze toch aan zijn moeder liet zien en zij ontdekte dat de handgeschreven kopij er al meer dan zestig jaar lag, was de verrassing helemaal compleet.

Een gewoon rijtjeshuis in Overveen: Susanne woont er al zes jaar samen met haar man en twee kinderen. Omdat ze beneden aan het verbouwen zijn, is de woonkamer naar zolder verplaatst. "Op een avond kroop Benjamin opeens van achter die kast tevoorschijn met een stapel brieven", vertelt Susanne. Die kast is tegen de muur aangebouwd. Tussen de kast en muur is een ruimte waar de brieven lagen. "Ik had ze eigenlijk al veel eerder gevonden", vertelt Benjamin. "Maar ik dacht dat ik ze eigenlijk helemaal niet mocht pakken. Dus ik heb ze nog een tijdje laten liggen." Mieters Nadat Susanne de handgeschreven boodschappen onder ogen kreeg 'werd een avondje Netflix ingeruild om de brieven te lezen'. En dat was best bijzonder: de schrijfsels zijn allemaal rond de beginjaren zestig geschreven. "De brieven geven heel duidelijk een tijdsbeeld weer", vervolgt Susanne. "Het gaat over proeven aardrijkskunde en het woordgebruik past goed. Zo schrijven ze ‘mieters’ en ‘ben je beduveld'." Tekst gaat door onder de foto.

v.l.n.r. zus Sannah, Benjamin en Susanne - Michael van der Putten

De brieven zijn allemaal gericht aan Bas van Helden. Maar Bas onderhield niet met maar één dame correspondentie: "Ik ben wel vier verschillende meisjesnamen tegengekomen", lacht Susanne. "Of hij een echte casanova was, dat weet ik niet, dat zou je aan hem moeten vragen." Contact Via internet heeft Susanne contact weten te leggen met de dochter van Bas van Helden. En inmiddels is Bas zelf ook op de hoogte gesteld. "Helaas laat zijn gezondheid niet toe dat hij hierheen kan komen, maar ik heb wel een afspraak gemaakt met zijn dochter. Zij komt van het weekend hierheen om de brieven op te halen." Nieuwsgierig Op de vraag waarom Bas, die op het moment van schijven in de puberteit zat, de brieven verstopte, heeft Susanne een mogelijk antwoord gekregen. "Ik heb van zijn dochter gehoord dat de moeder van Bas nieuwsgierig was. Het zou dus kunnen dat hij de brieven hier, op deze zolder die toen zijn kamer was, voor zijn moeder verstopte.” Benjamin vindt het allemaal spannend en houdt de brieven zolang ze nog bij hem zijn in de gaten. En hij is vast van plan om vaker op onderzoek uit te gaan in huis: "Wie weet vind ik nog wel meer brieven. Dat zou toch mooi zijn."

