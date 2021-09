De oranje mascotte-leeuw heeft slaapplek gevonden: 'Never nooit gedacht'

De oranje Hollandse leeuw, de zogenaamde 'mascotte' van Max Verstappen, racet zelf met de evenementen mee. Met zijn tentje trekt hij rond, alleen werd hij gisteren niet op het terrein toegelaten en sliep als gevolg op het strand. Vannacht kwam daar verandering in, door de 'engel Mariska', die hem op vijf hoog liet slapen.

Met weinig slaap sprak Nard van den Berk uit Helmond de NH Nieuws-kijkers gisteren toe. "Doe mij een plezier, voor Max en voor de leeuw. Ik wil uitgerust naar de kwalificatie gaan", vertelde hij.

Van den Berk, de mascotte-leeuw, werd door Mariska van Huissteden in huis genomen. "Ik hoorde dat verhaal en dacht ik kan de leeuw ook niet in zijn hemdje laten staan", vertelt Mariska lachend aan NH Nieuws.

En daardoor heeft hij in een heerlijke, in zoals hij zelf omschrijft 'roes' geslapen. Van Huissteden kon het niet over haar hart verkrijgen om hem op het strand te laten slapen. "Dat mag eigenlijk ook helemaal niet", vertelt ze.

Er zijn volgens haar dingen misgelopen met de camping en ze heeft toch plek zat thuis. Na een goede nachtrust trekt Van den Berk vol goede moed zijn oranje pak weer aan. "Ik had dit never niet verdacht. Dit alles is voor mij een prijs", vertelt hij stralend.

Bekijk hieronder de video waarin Nard van den Berk vertelt over zijn gevonden slaapplek.