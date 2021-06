Gestolen vlinders herdenkingsmonument gevonden in brievenbus politie Almere

Medio mei werd de vlinderrots in Hoorn, een herdenkingsmonument voor slachtoffers van geweld in Hoorn, twee keer vernield in 48 uur tijd. Hierbij verdwenen dertig vlinders. Zes daarvan blijken in een zak door de brievenbus van de politie in Almere te zijn gedaan.

"Het is echt bizar", vertelt Wanda Beemsterboer. Zij is, samen met haar man Jacques, oprichter van stichting Nadine en initiatiefnemer van de vlinderrots. "Jack belde mij gister op om te vertellen dat er zes vlinders in een zak door de brievenbus zijn gegooid bij het politiebureau in Almere." Eerder trof iemand ook al zes vlinders aan in Alkmaar. De vlinders lagen toen in een plastic tas in de bosjes. Jack Keizers zoon Pascal is op 16-jarige leeftijd in 2007 vermoord. De politie herkende de naam van de jongen op een van de aangetroffen vlinders bij het politiebureau. Wanda: "De politie zei normaal niet zo veel te doen met dit soort acties, omdat er wel vaker spullen door de brievenbus worden gegooid." Maar deze keer vond de politie de vondst toch wel heel bijzonder vanwege de namen en de data die op de vlinders staan, legt Wanda uit. "Toen zij de naam Pascal zagen, ging er een lichtje branden en hebben zij contact opgenomen met Jack."

In tegenstelling tot de vlinder van Pascal, is de vlinder met de naam van de dochter van Wanda en Jacques nog niet terecht. Hun dochter Nadine werd op 20-jarige leeftijd door haar ex-vriend om het leven gebracht. "Dat de vlinder nog niet gevonden is, geeft een onprettig gevoel en dat brengt veel emotie met zich mee", zegt Wanda. Het echtpaar leeft daarbij momenteel naar een emotionele datum toe. "Nadine haar verjaardag is op 22 juni en dan gaan wij vaak naar de rots toe. "Haar vlinder is nog steeds zoek en dat maakt alles bij elkaar zo heel heftig." Vernieling Halverwege mei werd de vlinderrots binnen 48 uur tijd twee keer vernield, allereerst in de nacht van zondag 9 op maandag 10 mei. Door oplettende omstanders werd er toen een man opgepakt die een plastic tas met de vlinders bij zich had. "Het was een verwarde man die om hulp vroeg en bij de GGZ opgenomen wilde worden. Hij heeft een nacht in de cel gezeten en is toen weer vrijgelaten”, zei Jack Keijzer toen aan NH Nieuws. De nacht daarop werd het monument nog een keer vernield en verdwenen er opnieuw vlinders. Ruim een week later werden er zes van die vlinders in Alkmaar teruggevonden door een medewerker bij ONS Onderwijsbureau aan de Schermerweg. Zij en haar collega zagen een plastic tas liggen in de bosjes. De medewerker besloot deze op te pakken en herkende de vlinders van de vlinderrots. Daarmee waren vijftien van de dertig vlinders terecht. Wie het monument de tweede keer vernield heeft en de vlinders op verschillende plekken dumpt, is onbekend. Wanda: "Het lijkt mij toch wel dat er camera's hangen bij het politiebureau in Almere." Nog zes vermiste vlinders "We gaan nu eerst even afwachten of de andere zes vlinders ook boven water komen. Die kans is er natuurlijk wel", denkt Wanda. Verder zegt zij dat aan de politie in Hoorn gevraagd gaat worden of zij andere politiebureaus willen oproepen om oplettend te zijn. Aan Ellen Spaans, secretaresse van de burgemeester, is gevraagd om bewaking te krijgen bij de vlinderrots. De politie heeft op de vondst van de vlinders nog niet gereageerd.