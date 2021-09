Door massale komst expats vliegen huurprijzen omhoog: "Bijna als voor corona"

Sinds de coronacrisis zijn de huurprijzen in de vrije sector flink gedaald. Door onder andere het wegblijven van toeristen en expats kwamen veel woningen leeg te staan en daalden de huurprijzen. Hierdoor konden 'gewone' Amsterdammers gemakkelijker een woning vinden. Maar uit een rondgang bij verschillende verhuurmakelaars blijkt dat die prijsdaling nu toch echt voorbij is.

Hoewel er nog geen harde cijfers beschikbaar zijn bevestigen meerdere verhuurders dat de huurprijzen snel stijgen. Ook Sophie Muller van Grand Relocation Makelaardij herkent dit beeld. “Er is weinig aanbod op de woningmarkt. Veel mensen die eerder voor een lage prijs een huis hebben gehuurd vertrekken niet. Maar ondertussen is er wel veel vraag door met name expats, die weer in groten getale terugkomen vanwege de afnemende restricties. Dus zijn er veel zoekers en er is weinig aanbod, daardoor stijgen de prijzen.”

“Voor gewone Amsterdammers is er weinig op de markt op dit moment. Tot 1500 euro, zeg maar middenhuur, is er bijna geen aanbod”, laat Tom Booij van Booij Makelaardij weten. “Dat de huren zo hoog zijn is niet omdat er te veel expats zijn, maar is er omdat er gewoon te weinig woningen gebouwd zijn”, vertelt hij er wel graag bij.

'Stijgende lijn is ingezet'

Volgens Booij loopt het lekker in de categorie 2000 tot 3000 euro. “Er is hier veel vraag en veel aanbod, dat is goed voor de markt. Het is nog niet vergelijkbaar zoals vóór corona, maar de stijgende lijn is wel ingezet”, vertelt hij hoopvol. Boven de 4000 euro blijft de vraag nog wel achter. “De vrouw van Netflix die 15.000 huur neerlegt voor een toplocatie, die komen we nog niet tegen.”