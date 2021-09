Geduld omwonenden Ecodorp raakt op: "Genoeg van acht jaar illegale praktijken"

De bewoners van het Ecodorp aan de Groeneweg in Bergen liggen onder vuur. Al acht jaar lang wonen enkele tientallen pioniers op het voormalig mobilisatieterrein van defensie, maar nog steeds heeft de gemeente geen officieel bestemmingsplan. Het is wel in de maak, maar omwonenden zijn de 'illegale praktijken' zat en eisen dat de gemeente optreedt. In een gesprek met de Ecodorpers heeft de gemeente inmiddels maatregelen aangekondigd.

Projectontwikkelaars hadden er wel oren naar, maar het zwaar vervuilde terrein bleek hun miljoenen niet waard. Tegen alle verwachtingen in kregen de inititiatiefnemers voor een ecodorp het hele terrein voor nog geen 125.000 euro in handen. Ze mochten er gaan wonen onder voorwaarde dat ze zelf de vervuiling op het terrein zouden opruimen.

Het Ecodorp is gevestigd op het voormalige vliegveld Bergen, waar Duitse bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog een deel van de luchtmacht uitschakelden. Daarna werd het gebruikt als mobilisatiecomplex en militaire opslagplaats. Tot defensie het 15 hectare grote terrein in 2013 te koop zette

Acht jaar later lijkt het voor de buitenwereld alsof er weinig is gebeurd. De ijzeren militaire poort is pas deze zomer vervangen door een vriendelijk ogend houten hek. Omwonenden klagen over toegenomen verkeersdruk op de smalle polderweg naar het terrein en zeggen dat er illegale feesten worden gehouden en er te veel mensen illegaal onderdak vinden. "Ik zie niet wat er eco aan is", zegt een bewoner van de Groeneweg tegen NH Nieuws, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven.

Na acht jaar staat het ecodorp er nog niet zoals het gepland was. Het wachten is nog steeds op een nieuw bestemmingsplan. Toch is er volgens de bewoners al heel veel gebeurd en ze zijn dan ook verbaasd over alle negatieve reacties van de laatste weken. "We hebben niet zoveel te verbergen. Mensen kunnen gewoon komen kijken", zegt een bewoonster die haar naam niet wil noemen vanwege de 'persoonlijke aanvallen' op sociale media.

Charme-offensief